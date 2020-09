Pas moins de 21000 candidats aux examens du baccalauréat, dont 6 000 candidats libres et 16 autres constitués de personnes aux besoins spécifiques, se sont rendus, hier, dans les 68 centres d'examens, dont la moitié est affectée pour les candidats scolarisés, tandis que le reste est réservé au profit des candidats libres. Ces examens de fin d'études secondaires s'étaleront jusqu'au 17 du mois en cours, et ce dans une conjoncture particulière marquée par la crise sanitaire, du Covid-19. Au moins 6662 encadreurs ont été mobilisés pour ces épreuves, parmi lesquels on trouve des chefs de centre et des adjoints de chefs de centre, des surveillants, en plus d'un nombre considérable d'observateurs. En raison de la pandémie, la direction de l'éducation de la wilaya a estimé juste de renforcer les moyens humains, notamment dans le volet lié aux chefs de centre en mettant en place des adjoints tout en réquisitionnant un nombre important d'enseignants et de surveillants. Deux lycées ont été également aménagés comme centre de regroupement des feuilles d'examen. De par le cachet exceptionnel que revêtent les examens de cette année, ces derniers sont marqués par la généralisation des mesures préventives rentrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, d'où la mise en place, par le ministère de l'Education du protocole sanitaire. Celui-ci a été avalisé par le Comité scientifique en charge du suivi de l'évolution de la pandémie. Ce protocole comprend le port obligatoire de la bavette, le respect de la distanciation sociale et la mise à disposition des candidats et des encadreurs du gel hydro- alcoolique. Une salle sera également aménagée à l'intérieur de chaque centre d'examen pour permettre aux candidats souffrant de symptômes comme la fièvre et la toux de poursuivre les épreuves. «Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour faire subir cet examen à l'abri du virus», indique-t-on au niveau de la direction de l'éducation soulignant que «le protocole en question est minutieusement suivi». La sûreté de la wilaya d'Oran a pour sa part mobilisé 900 policiers. Ces derniers ont pris position une journée avant le coup d'envoi des épreuves. «Les policiers ont été instruits de sécuriser, en plus des 61 centres d'examen et deux centres de correction, les environs immédiats des établissements abritant les épreuves», a-t-on expliqué, soulignant qu'«en plus de tous ses moyens humains réquisitionnés, d'importants moyens matériels sont également mobilisés». «Ce dispositif sera maintenu en place avant, pendant et après l'examen», a-t-on ajouté. La même source fait état de «la mobilisation des policiers en treillis officiel, d'autres en tenue civile. Ce dispositif, combiné entre les différents services policiers, est composé des agents de la sûreté publique, ceux de la police judiciaire des différentes sûretés urbaines et de daïra, en plus du déploiement de plusieurs patrouilles pédestres et mobiles et de plusieurs brigades motorisées mises en place».