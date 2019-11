Elle s’appelle Hayet Rafa : C’est cette universitaire de la faculté des sciences biologiques de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, qui a décroché le Premier Prix de l’édition 2019 du Prix national « Roche-Atrss » de la recherche en cancérologie dont les thématiques choisies cette année ont concerné le cancer du sein et le cancer colorectal. Ce Prix national annuel a été institué pour récompenser les trois meilleurs travaux de recherche. Le Second Prix a été mérité par Samira Fetni, Faculté de médecine de l’université Mustapha-Ben Boulaïd, Batna 2, alors que le 3e Prix est allé vers Mustapha Zendjabil de la Faculté de médecine à l’université Ahmed-Ben Bella d’Oran. Le groupe pharmaceutique « Roche Algérie » et l’Agence thématique de la recherche en sciences de la santé « Atrss » ont présidé, dimanche soir, à Alger la première édition du Prix national de recherche en cancérologie 2019. Depuis le lancement du concours en février 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, l’engouement des jeunes chercheurs algériens à travers tout le pays, n’a pas cessé de croître. L’éligibilité des dossiers de candidature, ainsi que la qualité des travaux scientifiques, ont été évaluées par un panel d’experts selon la spécialité, avant délibération d’un jury. Celui-ci était composé de doyens, de professeurs d’universités et de chercheurs scientifiques. Le jury était aussi assisté dans ses missions par des experts relevant des domaines de la biologie, de la pharmacie et de la médecine. La lutte contre le cancer étant une priorité nationale pour tous les acteurs de la santé, le laboratoire Roche vise, à travers cette louable initiative, à encourager les jeunes chercheurs algériens à aller « au bout de leurs idées » et les convertir en projets de recherche…estime notamment le docteur Amine Seghri, directeur général de « Roche-Algérie ».

Les 20 années d’expériences de « l’Atrss » dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique en sciences de la santé, lui ont permis de contribuer au développement de la recherche en Algérie. Son directeur général, Nabil Aouffen, a tenu à exprimer sa satisfaction, quant à l’émulation suscitée par ce concours et la mise en place de ce nouveau prix dans le domaine de la recherche en cancérologie, secteur qui occupe une place importante dans la coopération scientifique avec les laboratoires Roche. Il est utile de savoir que ce concours inscrit dans le cadre de la promotion des travaux de recherche en cancérologie est destiné, entre autres, à encourager les jeunes chercheurs dans les disciplines biologiques en relation avec l’homme ou en recherche clinique, pour accélérer le transfert des connaissances vers des applications diagnostiques et thérapeutiques. 43920 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année en Algérie, avec une incidence nationale de 112,2 cas par 100000 habitants.

Le Prix annuel d’un montant global de quatre millions cinq cents mille dinars algériens (4 500 000 DA) récompense ainsi les trois meilleurs travaux. Le premier lauréat a obtenu 2000000 DA, le second 1500000 DA alors que le troisième lauréat aura remporté 1000000 DA.