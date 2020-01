Une convention de coopération visant à promouvoir la langue amazighe, a été signée dimanche à Alger, entre l’Entreprise publique de télévision (Eptv) et le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA). Les deux parties affirment que la «formation» est la meilleure promotion pour cette langue. En effet, les formations sont destinées aux journalistes, aux techniciens en vue d’améliorer le contenu diffusé sur la chaîne publique, mais aussi, à ajuster et unifier la terminologie de la langue amazighe «cette convention qui s’inscrit dans le cadre de la communication indispensable entre les institutions de l’Etat pour la promotion de la langue amazighe, vise l’accompagnement des efforts de la Télévision algérienne dans ce domaine, à travers l’organisation de forums de formations destinés aux deux catégories (journalistes et techniciens) », a indiqué le secrétaire général du HCA El-Hachemi Assad, lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au centre culturel Aïssa -Messaoudi, coïncidant avec la célébration du Nouvel An amazigh «Yennayer 2970».

El-Hachemi Assad a souligné que les techniciens et journalistes de la Chaine 4 –chaîne d’expression amazighe – seront prioritaires pour ces formations. «Les clauses de la convention portent essentiellement sur la formation des journalistes et des techniciens de la Chaîne 4, et ce pour un usage codifié et correct de la langue amazighe, outre la promotion du doublage en tamazight, conformément aux normes en vigueur », a-t-il précisé. Il a souligné, en outre, que les forums de formation, répartis sur plusieurs étapes, seront encadrés par des experts et des spécialistes en linguistique, réaffirmant «l’engagement du HCA à appuyer et à financer ces forums». Le secrétaire général du HCA, a souligné l’importance d’adopter un «document référentiel unifié» puisque «il n’y a pas de consensus autour des termes utilisés dans la langue amazighe, en raison des variantes linguistiques amazighes, ce qui constitue une problématique à prendre en charge à travers l’adoption d’un document référentiel unifié», a relevé El-Hachemi Assad, précisant que «des panels de formation seront consacrés à ce volet». Pour lui, cette convention est dans le sillage des partenariats déjà entrepris par cette institution, en vue de la promotion de la langue et de la culture amazighes, dans le domaine des médias. «La convention signée avec l’Eptv est une étape importante qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des acquis réalisés auparavant, notamment la convention signée avec le ministère de la Communication en 2014 et celle signée avec l’Agence Algérie presse service (APS) en 2015.» Affirmant l’engagement du HCA, El-Hachemi Assad indique que la prochaine étape sera la signature de la même convention avec la Radio nationale, indiquant que des pourparlers sont déjà engagés. De son côté, le directeur général par intérim de l’Entreprise publique de la télévision (Eptv), Fethi Saïdi déclare que «cette convention s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé à la culture amazighe et à la promotion de son patrimoine matériel et immatériel», ajoutant que «cette convention prévoit la promotion des programmes de la Chaîne 4 dans la forme et le fond, à travers l’unification de la terminologie amazighe, en formant les journalistes dans différents domaines, ainsi que les techniciens pour une meilleure performance».