En quarante-huit heures, sept personnes sont décédées dans deux accidents de la circulation survenus dans la wilaya de Tizi Ouzou alors que l’on déplore plusieurs dizaines de blessés suite à des accidents enregistrés à Tizi Ouzou, près de Boghni et à Azeffoun. Mais c’est incontestablement la nouvelle du renversement d’un bus survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier qui a secoué toute la région. Le bilan de cet accident est lourd : 5 morts et pas moins de 35 blessés. Il s’agit du bilan final rendu public, hier, par la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou. L’accident en question a eu lieu vendredi dernier à 20 h 12 mn sur la RN 12, entre Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda, plus exactement sur le tronçon routier situé au lieudit Oued Falli. Le virage où s’est renversé le bus qui transportait plusieurs dizaines de passagers est réputé pour sa dangerosité puisqu’il y a tout juste une année, un autre bus transportant des supporters du MCO, s’y était également renversé faisant un mort et de nombreux blessés. Les victimes de l’accident d’avant-hier étaient des membres de plusieurs familles qui étaient en excursion au Lac noir. Le bus était sur le chemin du retour vers Alger quand le drame est survenu. Les personnes décédées suite à cet accident de la circulation sont deux hommes âgés de 24 et 29 ans, deux femmes âgées de 32 et 45 ans et une fille âgée de 9 ans. Il faut préciser que les quatre premiers sont décédés sur place après le renversement du bus alors que la fille de neuf ans a rendu l’âme au bloc opératoire du service des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalo-universitaire Nédir-Mohamed de la ville de Tizi Ouzou. Par ailleurs, on déplore 35 blessés dont certains étaient dans un état grave. Il s’agit de 13 hommes, 14 femmes et 8 enfants âgés de 6 mois à 17 ans. Tous les blessés ont été transférés vers le CHU de Tizi Ouzou.

Compte tenu du nombre de blessés, les services de la Protection civile ont fait appel aux éléments de l’unité de Tizi Ouzou-ville ainsi qu’à celle de Draâ Ben Khedda. « La Protection civile a mobilisé d’importants moyens humains et matériels sous le commandement du colonel directeur de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou », a précisé le chargé de communication de la Protection civile de Tizi Ouzou.

Ce dernier a précisé qu’ils ont mobilisé six ambulances, trois engins d’incendies et de secours routier ainsi qu’un matériel d’éclairage. Plus de 40 agents de la Protection civile ont pris part à cette intervention. Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, s’est rendu sur place sur le lieu où s’est produit l’accident et juste après au CHU Nédir-Mohamed au chevet des blessés et pour superviser la prise en charge de ces derniers.

Le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, Youcef Aouchiche, s’est également rendu sur les lieux. Il faut rappeler que la veille, dans la soirée de jeudi à vendredi, deux personnes sont décédées suite à un accident de voiture survenu sur la route de Tala Guilef, près de Boghni dans la même wilaya. Il s’agit d’un homme âgé de 35 ans et d’une femme de 30 ans. Les deux victimes sont mortes sur le champ. Dans la journée de jeudi dernier également, un grave accident de la route a eu lieu au village Boumessaoud dans la commune d’Azeffoun.