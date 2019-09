Par Ahcène Zahraoui

L'Algérie s’apprête à célébrer les 65 ans du déclenchement de la révolution armée, cette année, il est vrai dans un contexte particulier avec les manifestations populaires de grande ampleur, tous les vendredis, demandant un changement du pouvoir et l’avènement de la démocratie. Quoi qu’il en soit le 1er-Novembre restera à jamais gravé dans la mémoire individuelle et collective des Algériennes et des Algériens d’hier, aujourd’hui et de demain. Se souvenir de cette date et la commémorer reste un devoir de mémoire et jamais il ne faudrait oublier le sacrifice du peuple algérien, de nos vaillants et glorieux martyrs, nos valeureux chouhada et moudjahidine dans le cadre d’une guerre de Libération nationale qui a duré sept ans et demi. Celles et ceux qui ont été à l’origine de cette révolution et la menèrent jusqu’à son terme, hommes et femmes, méritent de ne pas être oubliés, car c’est grâce à leur sacrifice que l’Algérie est devenue libre, indépendante et souveraine. Mais malheureusement, alors qu’ ils ont profondément marqué l’Histoire nationale, une partie de nos moudjahidine sont partis, emportant avec eux le souvenir de ce qu’ ils avaient vécu et enduré comme souffrances dans leur affrontement de la quatrième puissance militaire mondiale, qui n’hésitait pas à utiliser tous les moyens pour écraser la résistance et anéantir la vaillante ALN et en finir avec le FLN. Mais la France échoua dans son entreprise de maintenir, coûte que coûte, l’Algérie province française. Il reste que les témoignages de nos héros et combattants ne furent pas recueillis à temps et une partie d’entre eux ne se sont pas exprimés sur la période où ils avaient lutté, emportant leur secret dans leurs tombes alors qu’ils avaient beaucoup de choses à dire et à raconter. Parmi ces morts partis sans avoir parlé par pudeur peut-être ou parce que l’occasion ne leur avait pas été donné. Prenons l’exemple de Si Mouh Ouali, bien connu dans la Wilaya 3 historique pour son courage, sa bravoure, son esprit de sacrifice et son engagement au risque de sa vie dans de multiples batailles et accrochages. Toutes celles et ceux qui l’ont connu et dont certains sont décédés, paix à leur âme, font son éloge pour le combattant qu’il fût et l’homme modeste qu’il demeura tout au long de son existence après l’indépendance. Bien qu’ayant fait partie des commandos, ce qui lui avait valu d’être sept fois blessé et qu’il ait fini la guerre invalide à 85 pour cent, il ne se vantait jamais et ne se départit pas de sa simplicité. Pourtant, c’est bien Si Mouh Ouali qui captura avec sa section le célèbre para connu pour avoir été 1’un des principaux acteurs de la terrible bataille d’Alger, le capitaine Graziani et qu’ il fit exécuter après délibération collective à la grande bataille de Sidi Ali Bounab, en janvier 1959. Qui oserait contester aujourd’hui ce haut fait de guerre, sachant que Si Mouh Ouali, qui deviendra, par la suite, responsable de la région des Ait Douala, en tant qu’officier de l’ALN, n’était pas de ceux qui fabulent, étant honnête et intègre.Il ne se glorifia pas et il n’en parla, que lors d’une interview accordée au journaliste français, bien connu, Pierre Luc Seguillon, en avril 1972.

Certains usant de malhonnêteté, n’ont pas hésité à donner une autre interprétation de la mort de cet officier parachutiste, mais ils n’apportèrent aucune preuve, alors que Si Mouh Ouali détaille avec précision dans quelles conditions et comment celui-ci avait été tué et personne parmi ses compagnons n’accepterait que l’on mette en doute la parole de ce vaillant moudjahid dont on savait que ce n était pas un mythomane et un prétentieux et qu’il avait le souci de la vérité. Mais, ce qui compte aujourd’hui, c’est de s’incliner devant sa mémoire et se rappeler qu’il est décédé le 10 septembre 1994. C’est donc le 25ème anniversaire de sa disparition. Et c’est pourquoi, il convient de lui rendre un hommage mérité, pour dire le remarquable mari, père, frère, grand-père, ami qu’il a été.

Un quart de siècle après, sa famille, ses frères, Ahsene et Ahmed, ne l’ont pas oublié et ils sont fiers de ce qu’il a accompli. Zehraoui Mohamed est né, en 1936, dans un village des Ait Douala. Son enfance, il la passa auprès des siens, sa mère Ouzna, ses deux frères et sa sœur et son père Ali émigré et donc souvent absent. Il n’eut pas la chance d’être scolarisé longtemps. En 1954, i1 accompagna son père dans le nord de la France et en revint à l’été 1955.Engagé en tant que moussebel, en 1956 et en 1957,i1 prit le maquis et s’engagea dans les commandos et se fit remarquer pour sa volonté d’aller où le devoir l’appelait pour affronter les troupes ennemies et prendre part au combat dans différents accrochages et grandes batailles. C’est ainsi qu’ il se trouva à la célèbre bataille de Sidi Ali Bounab, en janvier 1959. Nommé responsable de la région des Ait Douala, de 1960 à 1962, il mena la vie dure au tristement célèbre capitaine Oudinot, qui s’était vanté une fois de l’avoir éliminé, causant la frayeur des siens et notamment de sa mère. Mais ironie de l’histoire, Si Mouh Ouali finit par récupérer le logement du capitaine, censé l’avoir tué, où il demeura quelque temps après 1962, avant d’élire domicile à Tizi Ouzou. Il vécut modestement durant les années suivantes, ne recherchant ni 1’honneur ni la gloire et se contentant d’un simple poste de chef de service de la sécurité à l’usine de textiles de Draâ Ben Khedda jusqu’à sa retraite. Il restera pour tous un modèle de probité et de droiture. Présent dans nos cœurs pour ce qu’il fit pour les siens et sa patrie, il ne pourrait, il ne saurait être oublié. Repose en paix Si Mouh Ouali et que le Bon Dieu t’accueille dans Son Vaste Paradis.