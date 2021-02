Le tribunal de Chéraga (Alger) a prononc, hier, une peine de 7 ans de prison ferme avec l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Hichem Aboud et une peine de 2 ans de prison ferme dont un avec sursis contre Mouloud Meghzi et Amor Kharrat, avec la saisie de tous leurs biens. Le tribunal n'a pas retenu la charge d' «atteinte à l'unité nationale» contre Meghzi Mouloud et Amor Kharrat. Les trois prévenus étaient accusés par le dénommé Sofiane, fils du général-major à la retraite, Khaled Nezzar, d'avoir divulgué des informations confidentielles sur sa famille (Nezzar). Ils étaient également poursuivis pour «atteinte à l'unité nationale» et «participation à une entreprise de démoralisation de l'armée». Le procureur de la République près le tribunal de Chéraga avait requis, la semaine dernière, des peines de 10 ans de prison ferme contre Hichem Aboud et de 4 ans contre Mouloud Meghzi et Amor Kharrat.