Durant 15 ans il aura été d'une fidélité sans faille à l'ancien président Bouteflika. Puis, brusquement, l'électrocardiogramme plat de ses relations accuse un pic foudroyant. On est le 26 mars 2019, alors que le Mouvement populaire entamait sa sixième semaine de manifestations contre le 5ème mandat de Bouteflika, le chef d'état-major monte au front et somme le président de quitter son poste, en lui montrant la voie de la sortie. L'injonction de l'armée s'est parée de la légalité constitutionnelle. En tournée dans la quatrième Région militaire de Ouargla, le général Gaïd Salah a proposé de hâter la retraite politique de Bouteflika, en activant l'article 102 de la Constitution, relatif à l'empêchement du chef de l'Etat.

La présidence de la République tergiverse durant quatre jours puis rend public, le 1er avril, un communiqué dans lequel elle annonce la démission du chef de l'Etat au plus tard le 28 avril, et sa prise d'importantes décisions avant de quitter le pouvoir. Cette annonce a été suivie par une incroyable accélération des événements. Ainsi, un faux communiqué attribué à la Présidence envahit les réseaux sociaux. Le document fait état du limogeage par le président Bouteflika, du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah et son remplacement par le général Saïd Bey.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a vite démenti, sur sa page Facebook, ces rumeurs précisant que «l'information relayée (...) est infondée». Moins de 24 heures plus tard, un autre communiqué attribué également à la présidence de la République et portant la signature du conseiller du président Mohamed Ali Boughazi, est diffusé sur les réseaux sociaux. Intitulé «déclaration à la Nation», il «révèle» une tentative de coup d'Etat menée par le Commandement de l'armée qui aurait donné ordre aux forces de la Défense nationale d'encercler le siège de la Présidence, les résidences d'Etat et le siège de la télévision publique. Suite à quoi le président Bouteflika, aurait décidé de démettre le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah et de le déférer devant la justice militaire. Boughazi, a nié avoir signé le document, faisant part de son étonnement et dénonçant le fait que sa signature ait été imitée. C'est la course contre la montre. Face aux atermoiements de la Présidence, l'état-major accentue le forcing. Pour l'armée, le communiqué du 1er avril diffusé par la Présidence dans lequel Abdelaziz Bouteflika s'engage à quitter le pouvoir avant le terme de son mandat, n'est pas recevable. «Alors que le peuple algérien attendait avec impatience la satisfaction de ses revendications légitimes, parait en date du 1er avril un communiqué attribué au président de la République, alors qu'en réalité il émanait d'entités non constitutionnelles et non habilitées, ayant trait à la prise de décisions importantes concernant la phase de transition», tranche l'institution militaire. S'ensuit alors, une grande et importante réunion tenue le 2 avril qui a rassemblé le général de corps d'armée Gaïd Salah et tout le Haut Commandement militaire. Elle a été sanctionnée par un communiqué au ton très dur: «Je ne saurai me taire aujourd'hui sur les complots et les conspirations abjects, fomentés par une bande qui a fait de la fraude, la malversation et la duplicité sa vocation.» Il rappelle avec intransigeance que ses sommations, ces dernières semaines à appliquer les articles 102, 7 et 8, portant destitution ou démission pour cause de maladie et la souveraineté populaire, ont été «accueillies par l'entêtement, la tergiversation et la sournoiserie de certains individus qui oeuvrent à faire perdurer la crise et la rendre plus complexe, avec comme seul souci la préservation de leurs intérêts personnels étroits, en ne se souciant que peu des intérêts du peuple et de l'avenir du pays». Terrible choc: l'armée ne reconnaît plus les décisions émanant de la présidence de la République. Elle le confirme publiquement. Ahmed Gaïd Salah vient de couper définitivement ses liens avec Bouteflika et déclarera la guerre à la «bande» de Zéralda.