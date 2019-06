L’événement qui aura caractérisé la journée du mercredi à l’Institut international de management, Insim, à Bouira, mérite qu’on s’y attarde. Préparant le départ de plusieurs promotions de BTS qui examineront au niveau de la formation professionnelle, la direction de cet institut a saisi l’occasion pour rendre un hommage mérité à l’un de ses acteurs pédagogiques des plus importants.

Les étudiants, la direction et les professeurs se sont rassemblés pour rendre un hommage particulier à l’un des leurs, le professeur Ahcène Ioulalen, décédé le 4 avril dernier après une longue maladie. En plus d’un programme riche et diversifié, la direction de l’institut a baptisé l’auditorium de l’école au nom du défunt, en présence de sa famille, de ses proches et des nombreux amis qu’il comptait parmi ses étudiants et collègues. Tout au long de la commémoration ponctuée par le dépôt d’une gerbe de fleurs sur sa tombe, les présents ont longuement évoqué ses valeurs et ses compétences. L’Insim est un établissement agréé par le ministère de la Formation professionnelle pour dispenser des formations dans diverses spécialités de gestion et des technologies de communication et d’information. A Bouira comme à travers les 12 wilayas où elle est implantée, cette école qui a ouvert ses portes en 2008, reste une opportunité pour plusieurs centaines d’étudiants inscrits en vue de suivre des formations diplômantes en management, marketing, comptabilité et gestion des ressources humaines. Pour valoriser son image de marque et sa notoriété, l’institut travaille en étroite collaboration avec des organismes nationaux et des institutions mondiales dans le domaine de la gestion. Il est lié par des relations de partenariat et d’échanges avec l’université de Montréal (Uqam), le collège de Sherbrooke à Québec, le collège Lasalle du Canada, le réseau des grandes écoles spécialisées. Aussi et parce que le management constitue une clé dans toute perspective de développement, l’Institut international de management de Bouira, qui a ouvert ses portes en 2008, propose des formations d’ingénieur, des masters, de techniciens supérieur et des formations doctorantes. Sur un autre plan, mais avec le même souci de performance dans la gestion, l’Insim accompagne des entreprises en mettant à leur disposition de l’expertise émanant d’experts nationaux et internationaux. Monsieur Kezal, le directeur général et madame Merzouki, la directrice des études, ont fait des pieds et des mains pour réussir cet hommage qui représente « une reconnaissance au professeur défunt et surtout à travers sa personne, la compétence, le savoir faire, la sincérité » nous confie l’animatrice principale de l’évènement Mme Merzouki.