Ta disparition brutale liée à ce contexte sanitaire particulier, au cours de l'accomplissement de ta dernière mission de médecin au service des humbles, engagé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a beaucoup marqué ta famille professionnelle et a provoqué au sein de la corporation médicale, des médecins du travail, des résidents, des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, la consternation, la tristesse et un sentiment d'incompréhension exprimés à travers tous les hommages qui t'ont été rendus sur tout le territoire national.

Nous avons eu le privilège de partager avec toi des espaces de travail tout au long de ton parcours professionnel dans le cadre, notamment du Comité pédagogique régional Centre de spécialité en médecine du travail, de la Société algérienne de médecine du travail et du Plan national cancer 2015-2019. À cet effet, je peux témoigner qu'en toutes circonstances, tu as fait preuve d'engagement professionnel entier et désintéressé dans toutes tes activités avec le souci permanent de dévouement pour l'intérêt général. Nous gardons aussi de toi, la qualité de tes relations avec tes collègues et tes collaborateurs, empreintes de respect et d'humilité, tes qualités de formateur et de pédagogue dans l'enseignement et la pertinence de tes interventions lors de nos différentes séances de travail. Tu as toujours oeuvré pour la promotion de notre discipline «la médecine du travail» à travers les différentes rencontres scientifiques que tu as organisées à l'échelle locale, régionale et nationale.

«Ton nom restera inscrit à jamais dans les protocoles sur la prévention des cancers professionnels, que tu as initiés avec nous» pour reprendre l'hommage du professeur H. Haouichet, chargée du groupe prévention dans le Plan national cancer 2015-2019.

Nous perdons en toi, un ami, un confrère, un collègue de travail et, pour certains d'entre nous, un frère. À titre personnel, je te remercie pour m'avoir permis de partager avec toi quelques moments d'amitié et de fraternité.

Je t'exprime de nouveau au nom de tous les malades, souvent parmi les plus modestes, que je t'ai confiés et que tu as généreusement aidés dans leur parcours médical au CHU de Tizi Ouzou, la reconnaissance que nous te devons pour cet humanisme qui t'a toujours caractérisé. Je suis persuadé que toutes ces valeurs justes que tu as semées autour de toi serviront d'héritage et de tremplin à tous ceux qui, demain, seront appelés à assurer la continuité de ta mission.

Repose en paix.

«À Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons.»

Professeur Mustapha Haddar Ancien chef de service de médecine du travail EPH Rouïba