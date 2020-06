Une fillette âgée de moins de 10 ans, toute fragile, a vécu un cauchemar en pleine période de confinement avant que l'affaire n'éclate au grand jour. La victime a été sauvagement violée, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance par un adulte encore non identifié. Une terrible vidéo de cette violence condamnable et inadmissible a fait le tour de la Toile. Elle montre des comportements plus qu'indécents de l'auteur sans scrupules, en direction de cette adolescente profitant de sa vulnérabilité.

Ce scandale de trop a choqué tout le pays depuis sa révélation. L'auteur de ce crime abject, qui a usé de sa position d'adulte, pour assouvir son vice, demeure activement recherché par les services de sécurité. Face au cri de colère des internautes qui ont suivi la publication de ces images, une enquête a été systématiquement lancée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité. La Dgsn ne s'est pas prononcée, sur le sujet, puisque elle est tenue par l'obligation du secret professionnel l'oblige dans ce genre de situation. Rappelons également que la législation en cours, conforte la rapidité dans le traitement judiciaire de ce genre d'affaires.

Les policiers investigateurs en cybercriminalité, se chargeront dans un premier temps d'obtenir un maximum de renseignements sur le mis en cause et la victime avant de localiser l'auteur afin de l'arrêter et le présenter devant la justice. La reconnaissance faciale basée sur l'intelligence artificielle, est l'une des technologies qui seront sans doute utilisées pour résoudre cette affaire. En attendant de retrouver le criminel, l'opinion publique est révoltée et les Algériens réclament l'application des lois pour juger le coupable afin que d'autres enfants soient à l'abri «des pédophiles».

Quand ils sont confrontés à ce genre d'agression, un silence de plomb pèse sur les victimes qui ne savent plus à quel saint se vouer, car les agresseurs peuvent être des individus de la cellule familiale.

Pour l'heure, aucune information n'est disponible sur l'affaire de la petite fille victime. Mais ce qu'elle a subi a fait tirer la sonnette d'alarme, encore une fois, sur les risques qu'encourent nos enfants face aux prédateurs-pédophiles qui peuvent être des adultes censés les protéger. Un phénomène qui se manifeste dans notre société. Des comportements qui, malheureusement, ne seront pas sans conséquence psychologiques dans la durée, sur les victimes déchirées par la douleur.