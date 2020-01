L’ancienne ministre de la Poste et des TIC, Houda-Imane Feraoun, a été convoquée par la brigade de la gendarmerie nationale de Bab Jdid, rapporte le média arabophone Echorouk. Selon la même source, l’ancienne ministre a été interdite de quitter le territoire national. Cette convocation a eu lieu, rapporte la même source, à la veille de la passation de consignes dans le cadre du changement de gouvernement. De fait, Houda Feraoun qui s’est vue retirer son passeport fait donc l’objet d’une procédure d’investigation ouverte par la justice algérienne. Un autre média, Ennahar, a révélé que l’interdiction de sortie du territoire a été émise le 2 janvier dernier sur ordre du parquet d’Alger. Cette mesure vise à empêcher l’ex-ministre des Postes et des Technologies de l’information et de la communication de se soustraire à une prochaine convocation de la justice. Il convient de rappeler que l’ensemble des dossiers concernant les ministres poursuivis ont connu la même procédure. L’on s’attend donc à ce que le dossier de l’ancienne ministre soit transféré à la Cour suprême, juridiction devant instruire en premier le dossier.En attendant, l’on apprend de même source que cette enquête préliminaire se pencherait sur l’implication de Houda Feraoun dans plusieurs dossiers et scandales de corruption. Il convient de noter également que Feraoun n’est pas la seule impliquée dans cette affaire, puisque Djamila Tamazirt ex-ministre de l’Industrie et des Mines a, elle aussi, été convoqué par la brigade de gendarmerie de Bab Jdid et s’est vue soumise au même régime de l’interdiction de sortie du territoire national.