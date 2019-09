On peut nommer cela une « tragédie », mais il n’existe pas de mots assez percutants pour décrire ce qui s’est passé, hier, à l’hôpital d’El Oued. Huit nourrissons ont péri dans un incendie qui s’est déclenché, très tôt dans la matinée. Tragique ! Les tristes faits se sont produits vers 4h30 à la maternité de la cité 17 Octobre relevant de l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant du chef-lieu de wilaya, suite à un court-circuit ayant endommagé des équipements électroniques. Au moment où l’incendie s’est déclaré, les secours ont été aussitôt dépêchés sur les lieux : des dizaines de camions d’incendie, et éviter sa propagation vers les autres structures de l’hôpital, a précisé un communiqué de la Protection civile.«76 personnes ont été sauvées dont 11 enfants nourrissons, 37 femmes et 28 travailleurs du staff de l’hôpital.»

Le ministre de la Santé, Mohamed Miraoui s’est vite rendu sur place et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour mettre la lumière sur les réelles causes de ce drame. Ce dernier a annoncé une série de mesures punitives à l’encontre du personnel de l’hôpital. Parmi celles-ci la suspension du directeur de la santé, le directeur de cette infrastructure, le directeur de garde et tout le personnel ayant été de permanence pendant la nuit du lundi au mardi. Il a, par ailleurs, révélé que, selon l’enquête préliminaire, le déclenchement de cet incendie est lié à un court-circuit dans un appareil électrique anti-moustique.

On a encore appris que le procureur de la République près le tribunal d’El Oued a ouvert une enquête. En attendant de déterminer les causes exactes du déclenchement de cet incendie, on ne peut imaginer une seule seconde, l’effroi que peuvent ressentir les familles qui sont touchées par cette tragédie. Une épreuve qu’il sera certainement difficile de surmonter en vue de ces circonstances floues, sachant que cela ne peut être que le fruit d’une énième négligence, dont il ne sera certainement pas évident de désigner les vrais coupables.

Autant dire que cette information des plus morbides survenue tôt le matin a choqué si ce n’est plus, les citoyens. Très vite relayées par les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur désarroi face à la mort tragique de huit bébés, qui ont, à peine, vu le jour.

Dans un élan de colère, ils étaient nombreux à se rassembler au niveau de la maternité de l’établissement où a eu lieu le drame. Les citoyens qui se sont rendus sur les lieux ont appelé les autorités compétentes à leur fournir des explications.

«Quelque 400 personnes, notamment des parents et proches des victimes, ont scandé des slogans déplorant la situation de cette structure de santé, appelant à l’amélioration des prestations qu’elle offre, et réclamant l’ouverture d’une enquête pour déterminer la responsabilité», a indiqué l’APS. L’irritation des citoyens est d’autant plus justifiée lorsqu’on sait que ce n’est pas la première fois que le même service de ce même hôpital fait l’objet d’un incendie. En effet, il y a moins d’une année, un feu s’est déclenché à cet endroit. Sauf que mis à part quelques dégâts matériels, aucune victime n’avait été déplorée. Par conséquent, cela aurait dû résonner comme un avertissement, un signe démontrant qu’il y a quelque chose qui cloche dans cette structure. C’est là, qu’une expertise sérieuse aurait dû être menée, le problème identifié et le drame d’hier, évité. Ce scénario est constamment vécu par les Algériens, car touchant différents secteurs.C’est ce type de négligences qui coûte la vie à des innocents. Ces «erreurs» sont d’autant plus injustifiables lorsqu’elles touchent des nouveau-nés. Pourquoi attendre qu’il y’ait des morts pour réagir ? Surtout qu’à ce stade, l’irréparable a été commis. Comment soulager le grand malheur de ces parents ? De cette mère, qui neuf mois durant a porté cet enfant, puis a subi les douleurs d’un accouchement, pour qu’au final, ce bébé se retrouve carbonisé par des flammes, dans une maternité ? A cause de qui ou de quoi ? On ne sait pas.