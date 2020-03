Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés portant ainsi à cinq le total des cas enregistrés depuis le début de l'épidémie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé, dans un communiqué publié dans la soirée de lundi dernier. Il y a lieu de préciser que les nouveaux cas sont des proches de la famille des deux patientes diagnostiquées dimanche dernier à Blida. Le communiqué du ministère de la Santé révèle que «l'enquête épidémiologique se poursuit pour identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien de 83 ans vivant en France, et sa fille, qui ont séjourné récemment en Algérie, ajoute le ministère».

Pour rappel, dimanche soir, une femme âgée de 53 ans et sa fille de 24 ans, ont été diagnostiquées positives au virus, contaminées par un parent venu de France testé positif. Cela dit les autorités concernées affirment que l'ensemble des dispositifs de prévention mis place sont «maintenus au niveau alerte maximal». Par ailleurs, le ministre de la Santé informe que plus de 14 personnes sont actuellement en isolement à l'EHS de Boufarik, au service des maladies infectieuses. Il s'agit de huit étudiants au département de génie civil de l'université Saïd Dahlab, faculté où la jeune patiente de 24 ans est inscrite, en plus de six autres personnes proches des deux malades.

Cela dit, au lendemain de ces annonces, les autorités sanitaires du pays se veulent rassurantes et affirment que la prévention et le respect de règles d'hygiène sont «aptes» à freiner l'évolution du virus sur le territoire national. «Il ne faut pas semer la confusion et la peur au sein de la population. Il faut dire que le virus de la grippe saisonnière tue plus que ce coronavirus. Le respect des mesures basiques d'hygiène c'est-à-dire le lavage fréquent des mains, le mouchage avec des mouchoirs jetables, l'éternuement sur le coude... Ce sont des mesures qui sont aptes à casser toute transmission», nous explique le docteur Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil de l'ordre des médecins.

Signalant qu'«en Occident, les Etats font face à une population vieillissante, donc vulnérable au virus grippal de tout genre», le docteur Bekkat relève par la même occasion que la peur panique en Europe est également en rapport avec les implications économiques et l'on voit bien le manque à gagner sur l'industrie du tourisme dans de nombreux pays. En ce qui concerne l'Algérie, «la population doit savoir que le système de santé algérien répond actuellement très bien à la situation», insiste le président du Conseil de l'ordre des médecins, ajoutant que «même s'il se révèle insuffisant, avec la pression de la maladie, la volonté est là pour lutter efficacement contre toute maladie émergente».

Et d'ajouter en guise d'efficacité du système: «D'ailleurs, les cas sont en train d'être diagnostiqués très tôt.» Cela dit, même si le médecin se dit confiant, il estime que c'est aussi le moment de mettre le doigt sur les lacunes du système national de santé. Pour notre interlocuteur, «l'Algérie souffre de l'absence de culture préventive.

Le seul moyen d'y remédier est la création d'un organe de prévention indépendant», arguant le retard constaté dans la campagne de communication du ministère de la Santé et l'absence d'une véritable stratégie dans le domaine. Même si le propos peut paraître inopportun, le médecin relève que l'absence d'une instance nationale dédiée à la communication autour des épidémies et des maladies émergentes, est un facteur limitant de la lutte contre le coronavirus. Pour notre interlocuteur, «une haute autorité sanitaire pour garantir la ‘'probité'' de la santé en Algérie est plus que nécessaire. Elle regroupera des professionnels de la santé, des statisticiens, des spécialistes qui seront aptes à prospecter et établir des feuilles de route dans ce genre de situation». Cela pour dire que quelle que soit l'issue de l'épidémie de coronavirus, cela doit nous servir de leçon pour le futur. «Il faut aller au-delà des épidémies émergentes ou réémergentes, le maître-mot, c'est la prévention et une instance du genre aura pour seule mission la prévention», insiste le docteur Bekkat.