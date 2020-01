Une semaine après un Conseil des ministres où le président de la République a donné des orientations générales sur l’ensemble des secteurs et déroulé leurs feuilles de route respectives aux ministres, l’Exécutif entre dès aujourd’hui de plain-pied dans la gouvernance. En effet, lors de cette réunion, avancée de 24 heures, pour cause de participation du chef de l’Etat au sommet de Berlin sur la Libye, huit thèmes seront abordés. De fait, les ministres en charge des dossiers de la Santé, de l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Habitat, du Commerce, des Petites entreprises et des Start-up, feront, en quelque sorte, leur baptême du feu. Bien qu’ils n’aient raisonnablement pas le temps de faire le tour de leurs départements respectifs, il n’en demeure pas moins qu’ils auront d’ores et déjà à déployer leur plan d’action en rapport avec chacun sa feuille de mission. Il faut dire que dans tous les secteurs concernés par le Conseil des ministres, il y a pas mal de défis à relever et des situations à redresser. Que ce soit dans la santé, où l’on constate au quotidien des failles dans la gestion des infrastructures, dans l’habitat qui souffre de délais souvent pas respectés dans les réalisations des logements ou encore dans les start-up, coincées par une législation qui les éloigne des marchés publics et du marché tout court, les ministres ont du pain sur la planche.

Le chef de l’Etat, qui connaît l’origine des problèmes et en entrevoit certainement les solutions, sera d’un apport concret aux ministres pour que ces derniers puissent mieux identifier les maux pour trouver les solutions. Il va de soi que ce Conseil des ministres, pour important qu’il soit, ne vaut véritablement que par le règlement des différents problèmes qui y seront abordés. Cela met forcément une pression supplémentaire sur les ministres concernés par son ordre du jour. Il y a lieu de souligner à ce propos que tous les ministres concernés sont à leur première expérience à ce niveau de responsabilité.

La réussite de leur mission dépendra en partie de ce baptême du feu qu’ils devront passer avec succès. Le président de la République qui est comptable devant les Algériens pour la réalisation des 54 engagements, se reposera sur ses ministres sur nombre d’aspects. C’est dire donc, l’importance de la réunion d’aujourd’hui pour les huit nouveaux ministres qui devront convaincre d’abord le chef de l’Etat, avant d’être confrontés à une opinion publique, souvent bien plus exigeante. En d’autres termes, les choses sérieuses vont commencer pour les membres du gouvernement qui devront améliorer la vie des Algériens dans l’accès au logement, à leur santé, à leur pouvoir d’achat. D’autres feront face à des professionnels de l’agriculture et de l’industrie. Les premiers mois du mandat du président Tebboune ne seront certainement pas une partie de plaisir pour les 39 membres du gouvernement. Chacun a d’immenses défis à relever. Et le temps ne joue pas en faveur de l’Exécutif, dont le délai de grâce sera très court.