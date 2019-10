Les premiers cas de fraude au parrainage pour la présidentielle du 12 décembre prochain sont mis sous les projecteurs. Selon le site Internet de la Radio nationale, huit fonctionnaires de l‘antenne administrative de l’APC de Souk Ahras, qui étaient en train de remplir les formulaires individuels de candidature au profit d’un postulant, ont été surpris, hier , lors d’une descente de la police judiciaire. Il s’agit de la cheffe de service et de sa fille, la déléguée communale et de cinq autres agents, dont le gardien de l’antenne. Les fraudeurs ont été pris en flagrant délit. Ils étaient en train de «remplir et signer les formulaires à partir des ordinateurs installés dans cette antenne», rapporte le correspondant de la Chaîne 3. Les suspects ont été interpellés et une enquête, sur instruction du procureur de la République, a, été diligentée par les services de la police judiciaire pour situer les responsabilités et identifier les commanditaires.