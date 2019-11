D’importants résultats dans le cadre de la lutte antiterroriste ont été enregistrés par les forces de sécurité au courant de ce mois de novembre, alors que le pays se prépare à l’élection présidentielle prévue le 12 du mois prochain. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, mais aussi des éléments de soutien au terrorisme. La plus importante information est certainement celle liée à l’arrestation de huit nouvelles recrues enrôlées pour aller rejoindre les criminels qui activent au Sahel. Dans un communiqué transmis hier à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne dans ce contexte : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont mis en échec, mardi dernier en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, des tentatives de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, où il a été procédé à l’arrestation de cinq individus à Relizane et trois autres à Ghardaïa». Cela est surprenant sur un seul plan, à savoir le moment. En effet, la situation au Sahel devient de plus en plus compliquée, notamment au Mali où l’on parle chaque jour d’une nouvelle attaque meurtrière. Ce qui renseigne sur le fait que les groupes terroristes gagnent chaque jour du terrain. L’armée malienne a essuyé vendredi une de ses plus grosses pertes depuis plusieurs années, avec la mort de 49 soldats dans une attaque terroriste contre un camp militaire à Indelimane, près de la frontière avec le Niger. Qui agit en Algérie au profit des groupes terroristes au Sahel ? Qui prend le risque de recruter ? Ce sont justement les deux questions auxquelles les services de sécurité vont tenter de répondre afin d’éradiquer les recruteurs. Dans cette perspective, des investigations ont été lancées, qui ne se limiteront pas uniquement aux seules wilayas citées. Cela dit, la lutte antiterroriste au Mali est à déplorer. Il y a un relâchement total et cela se répercute systématiquement sur l’Algérie. L’échec de la stratégie de lutte au Mali est en faveur des groupes terroristes qui profitent des faiblesses, le manque de coordination et des insuffisances en termes de moyens, d’engagements ou de formation pour perpétrer des attentats. Cela se passe bien sûr à nos frontières et il n’est pas question que cette instabilité affecte l’Algérie, d’où la mobilisation continue des forces de sécurité.