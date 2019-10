Sans répit et sur tous les fronts, l’ANP continue de séduire avec son professionnalisme et sa détermination à combattre le crime sous toutes ses formes.

Le bilan enregistré au courant du mois de septembre est encore une preuve des engagements indéfectibles de l’Armée nationale populaire.

Pas moins de huit terroristes ont été mis hors d’état de nuire, dont cinq abattus, un arrêté et deux autres se sont rendus aux services de sécurité.

Dans le cadre de la lutte et prévention contre le terrorisme, les forces de l’ANP ont réussi également à démasquer des éléments de soutien au terrorisme. Il s’agit de 22 individus qui ont été identifiés et arrêtés.

Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité ont découvert, notamment au Sud, plusieurs caches contenant des armes lourdes. Elles ont pu récupérer entre autres 14 AK47, 33 fusils de différents calibres, 3 F.M, huit Siminov , un Kpvt de 14 mm, trois Rpg, mais aussi deux drones et des quantités importantes de munitions en plus de la destruction de 71 bombes de fabrication artisanale avec la saisie de 4,5 kg de TNT et 1,5kg de produits explosifs. Concernant la lutte contre la criminalité organisée et la sécurisation des frontières, l’Armée nationale populaire a, lors de ses multiples opérations, arrêté 11 contrebandiers, 45 narcotrafiquants, 274 orpailleurs avec du matériel.

Ces arrestations se sont soldées par la saisie de 102,05 quintaux de kif traité, 9536 unités de psychotropes. Parallèlement à cela, les mêmes services ont récupéré des quantités importantes de carburant, des produits alimentaires et du tabac destinés à la contrebande. Pour rappel 12 terroristes s’étaient rendus au mois d’août dernier, dont, Sultan Ould Bad, un chef terroriste suspecté d’avoir été à l’origine de l’enlèvement d’étrangers et de diplomates à Gao en 2012. Le bilan du même mois a fait état de l’arrestation de deux terroristes et quatre éléments de soutien.

Un lot important d’armes et munitions a été récupéré, dont 19 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov.

Par ailleurs les opérations de ratissage ont permis la découverte et la destruction de 22 casemates et abris, notamment au Centre et à l’Est, dans les anciens fiefs des groupes terroristes. On notera aussi que les différents détachements de l’ANP ont saisi une quantité de 3,6 tonnes de kif traité aux frontières sud et ouest, en provenance du Maroc.

Les éléments de l’ANP ont mis la main dans ces opérations sur 28 narcotrafiquants et 64 contrebandiers.