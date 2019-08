Six mois après le début de la révolte populaire du 22 février, l’Algérie s’est enlisée dans une crise politique économique et sociale, qui la garrotte chaque jour davantage. Les doutes et les appréhensions des premiers instants étant passés et le combat est assumé. Il ne s’agit pas de cette flamme vite allumée, vite éteinte. Ce n’est pas une simple poussée de colère en feu de paille qui disparaît le jour d’après. Le mouvement a empreint tout le territoire national, a mobilisé la totalité des catégories sociales, l’ensemble des générations. On l’a compris, il s’agit bien d’une révolution. D’une belle révolution pacifique avec ses slogans de rupture totale avec un système. Le Mouvement populaire demande l’évacuation, sans condition, de ce système politique qui sévit depuis l’indépendance et qui a dilapidé les richesses du pays. Cette posture de doute étant donc passée, on se pose légitimement les questions : où allons- nous ? Et maintenant, que va-t-il se passer ? Comment transformer cet élan, ce sursaut populaire exceptionnel en dynamique pérenne qui nous garantit des lendemains incertains?

En apesanteur institutionnelle, le pouvoir à bout de souffle et l’Etat s’affaisse peu à peu même s’il ne déserte pas, Dieu merci, son devoir de service public. Rejetant les remèdes proposés à présent, le pays montre tous les symptômes d’une maladie de longue durée. Comment juguler ce mal, comment le stopper avant qu’il ne se métastase, sinon avec le dialogue? L’urgence de la situation impose de hurler haut et fort, le dialogue désormais, est devenu un acte patriotique salvateur. Quelles que soient la nature et l’ampleur des différends qui séparent les acteurs politiques, il y a toujours une manière de concevoir le dialogue avec une vraie vision, avec une réelle ambition pour le pays.

Il existe toujours une possibilité d’avancer malgré les embûches, parfois futiles, souvent surmontables, et de montrer que le débat n’est pas nécessairement confrontation, n’est pas violence et que le compromis n’est pas la compromission.

La prochaine rentrée charrie dans son sillage de très sérieux dangers si on ne se décide pas de nous donner des institutions légitimement élues. Si rien ne se passe d’ici septembre, cette situation ne fera que s’aggraver, déjà que le tableau est suffisamment noirci : une situation économique en totale dégradation, l’impasse politique et le vide constitutionnel sur fond de crise, on risque alors d’aller vers des tensions sociales extrêmement préoccupantes. Qui pourra calmer cette tension,? Qui pourra demander aux Algériens d’être plus patients, de faire plus de sacrifices si ce n’est un président fort de la légitimité populaire ?