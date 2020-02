L'ancien diplomate algérien et un des arrière- petits-fils de l'Emir Abdelkader, Idriss El Djazaïri, est décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille. L'ancien diplomate algérien Idris El Djazaïri, a voué sa carrière aux bonnes causes, défendant les intérêts suprêmes de son pays et ceux des peuples ravagés par la guerre. Expert émérite en relations internationales, le défunt a été notamment ambassadeur d'Algérie à Washington, dans les années 1990 et représentant permanent de l'Algérie à l'ONU à Genève.

Polyglotte et fin connaisseur des dossiers internationaux, il était on ne peut plus naturel qu'on fasse appel à ses bons offices pour régler des conflits au sommet d'Etats indépendants ou d'autres croulant sous les décombres de guerres fratricides. Tout récemment, on avait fait appel à lui dans le conflit au Venezuela où un leader de l'opposition, Juan Guardio, voulait renverser le président Nicolas Maduro, en s'appuyant sur les Etats-Unis tout en se proclamant nouveau président du pays. Outre sa contribution à la levée de l'embargo sur le Soudan, il s'est employé à résoudre le conflit en Syrie où une guerre déchire le pays depuis bientôt une décennie, alimentée de surcroît par des convoitises étrangères. Infatigable en dépit de l'âge, il a enseigné cette année comme professeur dans la prestigieuse université de Cambridge, aux Etats-Unis. Digne fils de l'Algérie, il il a été aussi, des années durant, président d'honneur de la Fondation Emir Abdelkader dont il était un des membres fondateurs.

à l'éclatement du mouvement de protestation du

22 février, El Djazaïri avait appelé à l'ouverture urgente du dialogue. Il avait aussi rendu un texte, repris par les sites électroniques et dans lequel Djazairi affirmait que «l'Histoire de l'Algérie a toujours été écrite par sa jeunesse (...) Elle a été fidèle en cela à une tradition ancestrale. L'Emir Abdelkader et Lalla Fadhma N'Soumer avaient à peine 25 ans lorsqu'ils ont entrepris de renverser le cours de l'Histoire de notre pays (...)»