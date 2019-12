Qui est-il ? D’où vient-il ? Quelle est sa formation et quels sont les hommes politiques avec lesquels il a travaillé ? Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, nommé, hier, par le président de la République jouit d’une grande expérience en tant que commis de l’Etat pour avoir exercé dans les hautes sphères de la République. Sa longue carrière a commencé à l’époque du président Ali Kafi qui l’avait nommé conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993, avant d’occuper le poste de secrétaire général de la Présidence 1993-1995, sous la présidence de Liamine Zeroual.

Une période très difficile que traversait le pays qui était à feu et à sang par le fait d’une atroce guerre contre le terrorisme. C’est durant cette période que les péripéties de la vie professionnelle ont mis sur son chemin un certain... Ahmed Ouyahia. C’est lui, Abdelaziz Djerad, en sa qualité de secrétaire général à la Présidence qui y avait nommé Ahmed Ouyahia chef de cabinet. Djerad n’en fait pas une fierté, il le raconte avec une pointe de regret. « J’ai le regret de vous dire que c’est en effet moi qui avais installé Ouyahia à son poste de chef de cabinet à la Présidence sur instruction du président Zeroual ». Djerrad explique les raisons de ce regret : « On était dans un cabinet qui comprenait des hommes de grande valeur et d’un très haut niveau de compétence. » Il cite à ce propos le défunt Abdelmadjid Bouzidi comme conseiller aux affaires économiques, Slimane Chikh comme conseiller aux affaires culturelles... Les relations qu’avait Ouyahia avec ces membres étaient très mauvaises, raconte Djerad, reprochant à Ouyahia son attitude de prendre de haut tout ce monde. «Il travaillait directement avec le président Zeroual, sans consulter ses collègues ni prendre leurs avis eux qui étaient pourtant des sommités en la matière.» Erreur gravissime, car comme l’explique Abdelaziz Djerad, à ce niveau de responsabilité, le but est de travailler en groupe et de se consulter sur tout «pour aider au mieux le président de la République dans la prise de décisions».

Cela étant, par honnêteté intellectuelle, Djerad n’omet pas de souligner les qualités de Ahmed Ouyahia : «Un bosseur, un polyglotte et un homme de dossiers.»

Le nouveau Premier ministre a également occupé le poste de directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000) et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2001-2003), avant d’être limogé de son poste, payant ainsi les frais de son engagement politique. Militant et membre du comité central du FLN déjà en 2003, il est resté fidèle à l’ancien secrétaire général du parti, qui était Ali Benflis. On se rappelle avec quelle violence a été chassé Benflis du parti, par la grâce d’une justice de nuit. Il avait subi alors la foudre du clan présidentiel drivé par Noureddine Yazid Zerhouni, le puissant ministre de l’Intérieur de l’époque. Djerad subira à son tour les foudres du clan présidentiel. Son tort ? Il est resté fidèle à Ali Benflis.

Né à Khenchela le 12 février 1954, Djerad est diplômé de l’Institut des sciences politiques et des relations internationales d’Alger en 1976 et docteur d’Etat en sciences politiques de l’université de Paris en 1981.

Ce n’est pas un énarque mais il a été directeur de l’Ecole nationale d’administration (ENA) d’Alger durant cinq longues années, de 1989 à 1992. Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements en Algérie où il a contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l’Etat. Il est également auteur de nombreux ouvrages et articles en sciences politiques et relations internationales. Marié et père de 4 enfants, Abdelaziz Djerad a accompli son Service national de 1984 à 1986.