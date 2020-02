C’est un véritable carnage que l’Armée nationale populaire vient de mettre en échec. Usant du renseignement, l’ANP et grâce à des investigations minutieuses a pu faire avorter un attentat kamikaze dans la capitale en arrêtant un suicidaire. Ce dernier a été capturé mercredi dans une opération qualitative «grâce à l’exploitation de renseignements», confirme un communiqué du ministère de la Défense nationale. L’opération a été menée dans la plus grande discrétion avec assiduité «dans la commune de Birtouta à Alger, commandement de la 1ère Région militaire», a précisé le MDN qui ajoute que «le terroriste recherché répond au nom de R. Bachir».

La même source atteste que « ce dernier était candidat à l’exécution d’un attentat kamikaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une ceinture explosive ». Ce kamikaze était activement recherché et avait des liens avec une cellule terroriste dont 17 membres ont été arrêtés dans différentes opérations à travers le pays. 10 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, alors que le reste a été placé sous contrôle judiciaire, sachant que les investigations sont toujours en cours. Feu Ahmed Gaïd Salah, alors, général de corps d’armée, chef d’état-major l’avait bien précisé dans l’une de ses interventions un 18 septembre depuis Tamanrasset en soulignant : «Je voudrai de prime abord, indiquer que nous savons depuis le début de la crise qu’un complot se tramait en secret contre l’Algérie et son peuple, nous avons dévoilé ses tenants et aboutissants au bon moment, de même que nous avons élaboré, une stratégie efficiente exécutée par étapes, conformément à ce que nous permettent, la Constitution et les lois de la République », le défunt avait précisé que ce complot visait « à détruire le pays », ajoutant « le Haut Commandement de l’ANP a décidé de faire avorter ses desseins abjects ».

Dans ce contexte, il est judicieux de rappeler que cinq terroristes avaient été arrêtés à Batna le mois de juillet 2019, qui planifiaient des attentats contre les manifestants à travers le pays. L’efficacité de l’ANP traduit sur le terrain des résultats qui réitèrent, l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national. La dernière tentative d’un attentat kamikaze dans le pays date du mois d’avril 2017.

L’attentat-suicide ciblant un commissariat de police a été déjoué par un policier qui s’est tout de suite rendu compte des intentions du criminel qui approchait l’entrée du commissariat refusant de répondre aux sommations du policier. Ce dernier n’avait pas d’autre choix que d’user de son arme pour neutraliser le kamikaze qui portait une ceinture explosive.

Mais c’est dans ce même contexte, relatif à la lutte contre le terrorisme que l’ANP a réussi à désarmer un autre terroriste jeudi à Tamanrasset qui a remis son arme aux forces de sécurité. Il s’agit d’un certain Mansouri El Tayeb, alias «Tarek», qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel. Dans d’autres opérations, l’ANP a réussi, grâce à de précieuses informations de mettre fin aux activités d’une quinzaine d’éléments de soutien à travers plusieurs wilayas du pays, Khenchela, Batna, Skikda, Tissemsilt et Boumerdès, ainsi que la destruction de plusieurs abris.