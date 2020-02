Installé à la tête de la wilaya de Annaba, lors du dernier mouvement opéré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le nouveau wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi a reçu ce jeudi, le collectif de la presse locale. D’emblée, le commis de l’Etat a annoncé l’intérêt qu’il porte aux médias, en les considérant comme des partenaires incontournables. Il a, pour cela, appelé au concours des efforts pour booster le développement de la wilaya. «Annaba n’a que le nom de quatrième ville du pays», a-t-il dit avec amertume. Un avis basé sur un constat dans plusieurs communes. Déçu de la situation prévalant dans cette wilaya, dotée de tous les atouts pour, se positionner en pole position des grandes villes du pays. Ainsi, après le sombre tableau dressé sur la situation de la wilaya à plus d’un niveau, Djamel Eddine Berrimi s’est donné comme priorité, de revoir le plan de développement. Depuis les grands programmes de développement jusqu’à l’investissement, en passant par l’inertie des responsables des divers secteurs, le wali de Annaba n’a pas mâché ses mots. Djamel Eddine Berrimi citera comme exemple choquant, celui de «13 cantines servant des repas froids… s’est il interrogé. Pour pouvoir s’attaquer à d’autres projets ambitieux pour la ville de Annaba et les autres communes, il faut impérativement commencer par ces choses simples», a-t-il dit. Pour cela, le commis de l’état, sur un ton bien ferme a fait savoir que «je suis en train de lancer des ultimatums aux responsables à tous les niveaux, que ce soit les élus ou les cadres de l’administration, pour dépasser ces petits problèmes et avoir de l’ambition pour, peut-être, rendre à Annaba son statut…», a-t-il précisé. Ainsi, au cours d’un débat à bâtons rompus, le wali a affirmé qu’il ne ménagera aucun effort pour booster le développement de la wilaya. Djamel Eddine Berrimi, compte mettre son expérience et ses connaissances au profit de son nouveau territoire : la wilaya de Annabi, invitant pour cela les différents organes de presse à l’accompagner dans cette mission, en se rapprochant de la source de l’information, «je suis un homme simple et modeste, je suis à l’écoute, venez cherchez l’information à la source…». A priori, la feuille de route du nouveau wali de Annaba, s’inscrit dans l’esprit du plan d’action du gouvernement.