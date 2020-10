La ville de Chelghoum Laïd, au sud de la wilaya de Mila, a été le théâtre d’un crime odieux dont a été victime le jeune K. Islam, résidant à la Cité Fadela Saâdane. L’incident s’est produit dans un quartier du centre-ville de Chelghoum laïd. La victime, âgée de 24 ans, a été tuée dans la soirée de vendredi dernier. Elle a été écrasée par un camion conduit par un jeune, accompagné de ses amis, originaires de la commune de Ouled Khellouf, avec qui elle venait d’avoir un différend. Le drame a eu lieu suite à une querelle avec un groupe de jeunes de la commune de Chelghoum laïd. La victime a subi de graves blessuresà la tête et sur différentes parties du corps. Elle a rendu l’âme sur la table d’opération de l’hôpital Houari Boumediene dans la commune de Chelghoum

El-Aid, tandis que l’auteur a pris la fuite en dépit de la présence des habitants stupéfiés par l’acte odieux et qui ont tenté de prodiguer les premiers soins à la victime. Les services de la Sûreté nationale se sont rendus sur les lieux du crime et ont procédé à l’arrestation d’un groupe de suspects.