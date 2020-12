Mohamed Ryan Sassa est CEO- fondateur du site Pharmacima.dz., une plateforme électronique spécialisée dans la vente de produits parapharmaceutiques. Pionnier dans ce type de commerce, il nous parle du monde merveilleux de l'Internet, mais également de ses limites. Il met en garde contre certaines arnaques qui peuvent être très dangereuses, notamment pour des produits qui touchent à la santé. Il plaide pour une meilleure réglementation, afin de protéger les consommateurs mais aussi les vendeurs. Appréciez plutôt...

L'Expression: Bonjour, comment vous est venue l'idée de créer Pharmacima Dz?

Mohamed Ryan Sassa: Eh bien c'est par pur hasard! Durant les premiers jours du confinement, au mois de mars dernier, je voyais une forte demande sur les produits parapharmaceutiques, notamment sur les gels et autres articles de protection. Les gens faisaient leurs demandes sur les réseaux sociaux, mais étaient souvent obligés de se déplacer pour les récupérer. Or, la conjecture nécessitait le respect de la distanciation sociale. Je me suis dit alors pourquoi ne pas lancer un site de vente spécifique dans ce type de produits en assurant la livraison à travers les différentes régions du pays, surtout que nombre d'entre elles souffraient d'un manque flagrant de disponibilité de ces produits. De plus, je voyais de petits escrocs profiter de la crédulité et de la peur des citoyens pour leur «fourguer» tout et n'importe quoi. Cela alors m'a encouragé à faire une vraie boutique en ligne qui propose des produits garantis et certifiés, qui ne mettent pas en danger la vie des consommateurs.

Justement, quels sont les produits que vous proposez actuellement?

Nous sommes spécialisés dans tous types de produits parapharmaceutiques. Nous disposons d'un catalogue large et varié. Il y a bien évidemment, le matériel de protection contre le coronavirus, avec une large gamme de désinfectants et de masques. Des produits dermo- cosmétiques crèmes, gels, des produits cosmétiques. On a aussi quelques exclusivités de certaines marques et l'on propose des produits relativement introuvables, tels que les Nicorette anti-tabac. On propose également des thermomètres, des oxymètres...et tout autre type de matériel médical. Je tiens à préciser que nous avons, toutefois, refusé de vendre des condensateurs d'oxygène afin d'éviter de provoquer des perturbations et faire du commerce avec ce dispositif médical vital, en cette période de pandémie. Par ailleurs, je tiens à informer que nous couvrons actuellement 45 wilayas avec deux types de prestations: livraison personnalisée et points de ramassage points relais.

La vente en ligne de ce type de produits est-elle légale? Etes-vous soumis à un registre du commerce?

Il faut d'abord savoir que nous sommes enregistrés au Centre national du registre du commerces (Cnrc). On dispose donc d'un registre du commerce, avec tous les avantages et les inconvénients qui vont avec. Nous payons des charges et les impôts, la seule différence avec une boutique physique, c'est que notre showroom est sur la Toile. Donc nous travaillons en toute légalité, avec la traçabilité nécessaire pour ce type d'activités. Le seul bémol réside dans le fait que la réglementation actuelle reste un peu «floue». Il y a un problème au niveau des codes à appliquer, des produits que l'on peut vendre ou non sur Internet. On gagnerait beaucoup à mettre en place une réglementation qui prenne en compte cette nouvelle réalité. La vente, sur Internet, du parapharmaceutique, prend de plus en plus d'ampleur. Il est préférable de mettre une réglementation pour des sites de vente spécialisés que de laisser le champ libre aux petits escrocs, car, plus des plates-formes comme Phramacima. Dz existeront, moins les gens se dirigeront vers celles qui leur proposent des produits sans aucune traçabilité, qui peuvent représenter un véritable danger pour leur santé.

Ne pensez-vous pas que la vente de ce type de produits nécessite un certain savoir-faire?

Comme je l'ai déjà dit, avec la crise sanitaire actuelle, les vendeurs de produits parapharmaceutiques fleurissent, notamment sur Internet. Mais ils ne proposent pas tous des produits de qualité. Le fait que ce soit une plateforme qui a une existence légale permet d'éviter de se faire arnaquer. Si on a un problème, on a vers qui se retourner. On peut même entamer des procédures légales, ce qui n'est pas le cas avec un vendeur sur les réseaux sociaux, où son profil est bien souvent faux! Il faut aussi savoir que dans le monde impitoyable de la vente en ligne, la «brand réputation» et l'expérience client sont les seuls moyens de survivre et de faire la différence. Un mauvais commentaire peut vous pousser à la banqueroute. On fait donc très attention pour répondre à tous les besoins et envies des clients. Cela commence par le fait de lui proposer des produits de qualité. C'est pour cela que nous avons choisi d'intégrer, dans nos équipes, des spécialistes du pharmaceutique, qui guident nos commerciaux.