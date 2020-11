La médecine du travail a un rôle-clé dans la gestion du risque Covid-19. Le professeur Mustapha Haddar est l'un des meilleurs spécialistes algériens en la matière.

Dans cet entretien, il nous parle de la situation épidémiologique du pays. Il revient également sur les risques de voir nos entreprises se transformer en clusters de contaminations. Celui qui a fait partie d'une commission nationale liée à la gestion de cette crise, nous donne quelques pistes pour éviter le pire. Un entretien à lire et à relire sans modération...

L'Expression: Bonjour professeur, quel regard portez-vous sur la situation sanitaire actuelle du pays?

Mustapha Haddar : Nous venons de dépasser la barre symbolique des 900 cas. La situation est donc de plus en plus inquiétante. En effet, les indicateurs de santé relatifs à la fréquence et à la gravité de l'infection au Covid-19 montrent, actuellement, que la situation sanitaire dans notre pays est préoccupante.

Nous observons au niveau des structures sanitaires de plus en plus de formes sévères et si la situation continue à se dégrader, il arrivera un moment où il y aura un décalage entre l'offre et la demande en soins. À ce moment, ça sera intenable. Il faut donc vite réagir!

Pensez-vous donc que la situation sanitaire risque de s'aggraver dans les prochains jours?

Oui, si les mesures appropriées ne sont pas prises rapidement. L'anticipation des événements et la réactivité sur le terrain doivent être les principes moteurs dans la gestion de cette crise. Les axes d'intervention prioritaires doivent d'abord porter sur l'élargissement de l'offre de soins, c'est-à-dire dégager rapidement des moyens pour renforcer les capacités hospitalières pour assurer la prise en charge du citoyen atteint d'une forme clinique sévère du Covid.

Des initiatives locales prises par des gestionnaires de la santé en concertation avec la société civile avec l'ouverture de nouveaux espaces d'hospitalisation dotés de lits avec des sources d'oxygène comme c'est le cas dans certaines régions, peuvent être prises comme exemple parce qu'elles ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Pour réduire aussi cette tension et cette charge sur les hôpitaux et les personnels de santé, il faut également travailler en amont avec la population pour réduire le nombre de cas de contamination. La responsabilité du citoyen est aussi engagée. C'est le non-respect des règles générales de prévention qui est à l'origine de cette flambée de cas.

Le message de la prévention peut être aussi accompagné dans certaines situations par de la coercition (organisation des fêtes, lieu de rassemblement). C'est à ce prix qu'on peut gagner du terrain sur cette maladie.

Que préconisez-vous en matière de travail, pour éviter le pire?

L'activité économique est fondamentale dans la vie d'un pays de même que la santé des citoyens. Il faut donc essayer de trouver le bon compromis le travail et la sécurité dans le travail. Il ya donc des réorganisations du travail à anticiper en termes d'horaires, de planification du travail ou de modes de travail. Certaines activités nécessitent du présentiel. Il faut donc que l'employeur mette en place cette nouvelle organisation du travail en intégrant dans son process le risque Covid (aménagement des espaces de travail pour respecter les règles de la distanciation social avec d'autres mesures qui sont d'ailleurs connues et qui sont spécifiques dans chaque secteur d'activité et qui ont montré leur efficacité.

Doit-on revenir au télétravail pour les postes qui le permettent?

Oui, c'est une exigence dans cette situation. Je dirai même plus, cette crise a montré aussi dans ce cadre-là, qu'on pouvait innover et que la solution dans l'espace économique consistera à l'avenir à concilier travail en présentiel et travail à distance (télétravail).

La Faculté de médecine, par nécessité, dans cette situation de crise sanitaire, fait de l'enseignement à distance sa priorité. D'autres universités du pays ont également réussi avec brio cette expérience. Le premier confinement, qui nous a pris par surprise, a montré que l'on pouvait faire très facilement une transition vers ce type de travail.

C'est d'autant plus le cas qu'on a eu le temps d'étudier les lacunes enregistrées. La décision de recourir au télétravail doit donc être prise très rapidement. Elle est l'une des armes pour éviter que nos entreprises ne se transforment en foyer de l'épidémie. Cette approche devrait être consolidée et pérennisée sur le moyen et le long terme.