Le malheureux prétendant à la candidature à l’élection présidentielle, Slimane Bakhlili en l’occurrence, a affiché sans ambages son soutien au candidat à l’élection, Ali Benflis.

Le premier des prétendants qui ont vu leurs dossiers respectifs rejetés par l’autorité nationale indépendante des élections (Anie), a déclaré sa position vertement et mené tambour battant la campagne pour un candidat à l’élection présidentielle.

Slimane Bakhlili a justifié son soutien et son choix au candidat Ali Benflis en soulignant que «le programme qui reflète nos attentes et nos convictions, c’est le programme présidentiel du candidat Ali Benflis. Le programme de Ali Benflis représente et incarne l’idée et la vision nationaliste qui est caractérisée par la modération et la solution médiane», a-t-il précisé.

Dans un autre volet, Bakhlili qui a précisé en outre, que les citoyens qui ont exprimé leur soutien à sa personne lors de l’opération de la collecte des signatures, sont sollicitées pour voter pour «le candidat Ali Benflis, un candidat qui a un programme qui exprime le bon sens et qui est convaincant à la fois. C’est un programme réaliste, loin des promesses illusoires et qui propose des solutions concrètes et réalisables», a-t-il rétorqué.

Dans le même sillage, Slimane Bakhlili explique la raison première qui l’a poussé à soutenir le candidat Ali Benflis, c’est surtout l’approche que développe ce dernier qui consiste à «réhabiliter les institutions et la refonte de l’Etat national et la révision de toutes les lois qui visent à réhabiliter l’Etat de droit», a-t-il souligné.

Soutenir Benflis selon les dires de Slimane Bakhlili, c’est espérer «revoir les fondements actuels de la Constitution et la révision de la loi sur les partis politiques et le Code de la famille», a-t-il expliqué.

Slimane Bakhlili est allé loin dans ses explications sur le choix qui a été porté sur le candidat Ali Benflis à l’élection présidentielle.

Dans ce sens, Bakhlili a rappelé que «le candidat Ali Benflis est l’homme de la situation.