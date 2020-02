La pluie se fait rare, en cet hiver, laissant craindre le pire pour les fellahs, notamment ceux des zones céréalières. Leur inquiétude est confirmée par le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Alioui. Ce dernier qui n’a pas caché ses inquiétudes face au retard des pluies, s’est toutefois, fendu d’un discours rassurant à l’adresse des fellahs alarmistes, en indiquant qu’«il est encore tôt pour parler de sécheresse». Dans une déclaration faite à la Radio Chaîne 1, le SG de l’Unpa, a en effet estimé que « la situation est encore maîtrisable». Rien n’est encore perdu pour l’agriculture ? Pas tout à fait, selon Alioui, qui a tenu a préciser qu’«il reste encore un peu d’espoir pour le blé», ajoutant que « s’il pleut durant les 15 prochains jours, la saison agricole sera sauvée». Et si ce n’est pas le cas ? À en croire le directeur général de l’Institut national des sols, de l’irrigation et drainage (Insid), Cherif Negri, il y a toujours une solution de substitution. Ce dernier a affirmé, la semaine dernière, lors de son passage au Forum du quotidien El Mihwar El Yaoumi, à Alger, que le recours à l’irrigation agricole demeure l’une des solutions à mettre en œuvre pour éviter le pire.

Le DG de l’Insid avait fait cas, également, d’autres mesures qui seront mises en place, en cas de retard des pluies durant le mois de février courant. Il s’agit certainement des mesures préparées dans le cadre du programme national de distribution d’eau, destiné à l’irrigation agricole, durant le mois d’avril prochain ayant été annoncé la semaine dernière par le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. S’exprimant depuis Tiaret Ce dernier avait souligné que le ministère des Ressources en eau « compte élaborer un programme spécial de distribution d’eau destiné à l’irrigation agricole, en avril, pour sauver la saison agricole, en cas de faible pluviométrie durant les mois de mars et avril.

Poursuivant, le ministre des Ressources en eau avait déclaré que « les ressources en eau existant permettront de passer l’année 2020 de manière confortable.»