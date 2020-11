Prévue pour mardi, la proclamation des résultas définitifs du référendum sur la révision de la Constitution, par le Conseil constitutionnel, a été reportée. Ce report est justifié, selon un communiqué du Conseil, par la réception des derniers procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l'étranger. Selon la même source, ce dernier procès-verbal «a été reçu en date du 3 novembre 2020 à 00h:25». Aussi, la proclamation ne pouvait se faire, du fait que «conformément à la Constitution,en son article 182 (alinéas 2 et 3), la loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 151 et 172 et le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, en ses articles 76 et 94, le Conseil constitutionnel rappelle que la proclamation des résultats définitifs du référendum s'affiche dans un délai de 10 jours au plus, à compter de la date de réception du dernier procès-verbal (PV) des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l'étranger», précise la même source. Ainsi, et pour être en adéquation avec la législation en vigueur, les résultats ne devraient pas être proclamés avant le 13 novembre. Conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, le Conseil constitutionnel avait, dans un premier temps, annoncé la proclamation des résultats définitifs du référendum portant amendement de la Constitution. À noter que l'article 8 de la Constitution énonce que cette «révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le président de la République». Une promulgation qui devrait intervenir avec le retour du chef de l'Etat, actuellement hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne et en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire. Le référendum portant amendement de la Constitution avait été organisé le 1er novembre dernier. Le taux national de participation au référendum sur la révision de la Constitution avait atteint 23,7%. Ce projet d'amendement avait été approuvé par 66,80% des suffrages exprimés lors du référendum, selon les résultats préliminaires annoncés par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi