Entamant sa deuxième partie de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre, le candidat Abdelaziz Belaïd s’est adressé, depuis la Maison de la culture de la ville de Laghouat, avec la même intensité qui a caractérisé les discours de ses derniers meetings, mettant en priorité, la mobilisation des citoyens pour la réussite de cette échéance électorale «l’élection est la seule issue pour sortir le pays de la crise, je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais je m’engage à ouvrir un dialogue sans exclusion, permettre à tous les Algériens de contribuer à la reconstruction du pays». Dans ce sens, le candidat du front El Moustakbal a tenu à insister sur la valorisation du potentiel agricole et touristique, notamment dans les wilayas du sud du pays «mon programme s’appuie essentiellement sur le secteur de l’agriculture, et le tourisme, et prévoit un traitement particulier pour les wilayas du Sud. Et ce pour leur permettre de se développer et émerger comme des pôles agricoles par excellence, en mettant en place de réels mécanismes d’industrialisation, de transformation et de stockage. Rappelant que la wilaya de Laghouat jouit d’un potentiel de 2 millions d’hectares dont seulement un quart est exploité», soulignant à ce sujet l’importance de «changer les mentalités, et de valoriser les compétences et la gestion efficiente».

Sur un autre plan, Abdelaziz Belaïd a tenu à rappeler, que «les Algériens ont beaucoup souffert ces dernières années de la privation et de l’injustice instaurée par un régime despotique, et pour lequel, certaines associations n’ont pas hésité à servir de porte-parole et ont plongé le pays dans le chaos. La société civile doit avoir une position plus constructive et en harmonie avec les attentes de la société. Notre programme s’appuie également sur l’action de la société civile, qui demeure un point nodal dans la construction du pays. Le temps est venu pour les enfants de l’indépendance de prendre les choses en main, et travailler ensemble pour redonner à l’Algérie sa dignité et sa place parmi les nations». Et d’ajouter «le plus important est de redonner confiance aux citoyens et de créer une atmosphère sereine et propre sur la scène politique de façon à favoriser l’émergence de la transparence comme socle essentiel à la pratique de la démocratie, car les défis sont grands et concernent l’application de réformes profondes sur tous les secteurs».