Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Saïd Chanegriha a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection à l'Etablissement d'habillement et de couchage de Kherrouba, au niveau de la 1ère Région militaire. Le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de l'établissement où il a adressé une allocution d'orientation. «C'est une opportunité pour dresser un état des lieux de l'un des établissements de notre fabrication militaire», a indiqué le général de corps d'armée» et ce a-t-il a jouté «à travers lequel nous continuons notre démarche prometteuse, non seulement pour répondre aux besoins de l'Armée nationale populaire et des corps constitués, ainsi que du marché local, mais également pour contribuer à la diversification des ressources de l'économie nationale, à la création de postes d'emploi et à la résorption du chômage». Estimant qu'il est temps de procéder à une évaluation également des étapes franchies dans ce sens, il enchaîne: «Dans le même sillage, j'estime qu'il est temps de procéder à une évaluation des étapes franchies par cet établissement, que ce soit en matière de confection de l'habillement, des chaussures et des équipements de couchage, ou en ce qui concerne le taux d'avancement des projets de développement de la qualité des produits, à l'effet de contribuer de manière effective à l'amélioration des conditions de travail et de vie des personnels militaires», notamment notera t-il «ceux engagés dans les missions de lutte antiterroriste, ou ceux déployés dans les Régions militaires dans le Sud du pays, de manière à leur permettre de s'acquitter parfaitement des missions assignées». Lors de sa visite, le général de corps d'armée a examiné «les gammes de produits textiles de l'Etablissement, les produits intégrés, les équipements de protection individuelle et de camouflage, l'ameublement et les équipements de couchage, ainsi que certains nouveaux modèles conçus au niveau de l'Etablissement à l'effet d'entamer leur production prochainement, après les avoir soumis à une série de tests au niveau des unités du Corps de bataille de l'Armée nationale populaire», précise un communiqué du ministère de la Défense nationale.