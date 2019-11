La consommation algérienne en matière de poisson est de

200 000 tonnes, chaque année alors que la production annuelle ne dépasse pas le seuil des 120 000 tonnes, d’où la nécessité de varier les ressources halieutiques à commencer par le développement du partenariat et de la coopération. Cette politique revêt une importance capitale dans le domaine de la pêche, plus précisément le développement du secteur de l’aquaculture, d’autant plus que la production poissonnière se fait de plus en plus rare, vu l’épuisement de la faune marine du Bassin méditerranéen, d’où la nécessité de lui accorder tous les moyens pour se régénérer. La politique algérienne verse dans ce sens, à savoir multiplier le partenariat rentrant dans le cadre du développement de la culture aquacole. C’est ce qu’a développé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, en mettant en valeur l’importance du développement du partenariat et de la coopération en tissant un lien solide avec l’Egypte dans le domaine de l’agriculture et l’aquaculture. Chérif Omari a, ainsi, mis en exergue l’importance du développement du partenariat et de la coopération avec l’Egypte, soulignant que ce pays dispose d’une grande expérience dans le domaine de l’aquaculture d’eau douce. Dans ce chapitre bien précis, les deux pays, représentés respectivement par les deux ministres de l’Agriculture et de la pêche, viennent de parapher une convention entre les deux pays. Ce contrat porte sur la création d’une ferme aquacole mixte dédiée à l’élevage de poissons d’eau douce dans la région de Bougais dans la wilaya de Béchar. Pour Omar Cherif, la ferme aquacole mixte de Béchar «est une occasion pour relancer et concrétiser la coopération bilatérale». Sur sa lancée, il a précisé que «les deux pays font face aux mêmes défis concernant la sécurité alimentaire et la création d’emploi. De son côté, le ministre égyptien de l’Agriculture et de la Valorisation des sols, Azzedine Aboustite, est optimiste, en soulignant l’importance du projet de la ferme aquacole de Béchar, considérant que cette plateforme permettra le développement de la coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont discuté des perspectives de coopération entre l’Algérie et l’Egypte dans le domaine de l’agriculture et l’aquaculture. Véritable aubaine à ne pas rater, le Salon international de la pêche et de l’aquaculture est à ne pas rater, vu la richesse des offres qu’il propose. D’ailleurs, le Sipa 2019, tenu en fin de semaine à Oran a accueilli comme invité d’honneur l’Egypte, pays leader en matière d’aquaculture d’eau douce. «L’Egypte est considérée leader en matière de production aquacole et d’élevage de poissons en eau douce dont le tilapia du Nil, soit environ un million de tonnes par an», a indiqué le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, Taha Hammouche expliquant que «l’Algérie ambitionne profiter de son expérience pour développer cette branche de l’aquaculture».