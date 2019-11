La campagne menée par le candidat du RND pour la présidentielle du 12 décembre prochain, reste très timide. Il n’a pas eu d’activité publique, hier. Sa dernière sortie, reste son déplacement à la wilaya d’Adrar, où il a animé un meeting. En cette occasion, il a appelé les présents à se rendre massivement aux urnes. Il a estimé que «ce scrutin est l’unique solution à même d’éviter l’impasse constitutionnelle fatale au pays». Pour Mihoubi, «la majorité des Algériens demeure consciente que la solution à la crise réside dans l’élection même si une partie de la population ne voit pas en la présidentielle une issue à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays»… A ce propos, il a insisté «sur l’impérieuse nécessité d’élire un président légitime de manière régulière, propre et démocratique». D’après lui «cela permettra de colmater la vacance de la présidence, soit d’édifier un Etat avec un président en mesure de discuter de toutes les questions». «Il est impossible d’imaginer un pays aussi majestueux que l’Algérie, (…) manquer de légitimité», a-t-il soutenu. Il a indiqué que «l’élection d’un président constitue un début de la solution et non un problème comme le distillent certains cercles». Cette sortie a été saisie pour évoquer les grandes lignes de son programme électoral comprenant une quinzaine d’engagements, se déclinant en plus de 200 mesures pratiques. Ce programme vise à reconstruire la confiance entre le peuple et les gouvernants, a-t-il soutenu. Pour lui, «la perte de confiance a poussé le citoyen à déserter l’action politique». «Les citoyens sont sortis dans la rue, dès qu’ils ont senti que le pays était menacé», a-t-il dit. Selon l’orateur, «l’impératif de mettre fin aux anciennes pratiques ayant discrédité l’Etat est la revendication des manifestants». Au volet politique, le candidat promet d’élaborer une nouvelle Constitution qui consacrera la séparation et l’équilibre des pouvoirs et armera le contrôle de l’action de l’Exécutif par le législatif. Elle consacrera l’indépendance de la justice en accordant l’autonomie au Conseil supérieur de la magistrature par rapport au président de la République... Il a promis, également, de conforter l’indépendance de la justice. Sur le plan économique, il a mis en garde contre « la crise que traverse le pays, avant d’appeler à une action urgente pour protéger l’économie nationale, victime d’improvisation, de bricolage et d’entraves dressées devant les investisseurs». Le candidat a, en outre, défendu l’adoption de la loi controversée sur les hydrocarbures. «la nouvelle loi sur les hydrocarbures servira de mécanisme pour la sauvegarde des intérêts du pays et faciliter l’investissement dans ce domaine, en mettant l’accent sur l’importance de lancer une réflexion autour d’autres alternatives au pétrole», a-t-il indiqué. Il a promis, dans ce sens, «d’assainir le climat des affaires et aplanir toutes les difficultés qui entravent les investissements, tout en assurant un accompagnement aux projets de jeunes et annulant les poursuites judiciaires à l’encontre des entrepreneurs ayant des projets défaillants».