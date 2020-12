L'Expression: Quelles sont pour vous les raisons qui ont amené certains commerçants à céder à la tentation de vendre des produits périmés?

Hadj Tahar Boulenouar: C'est dû à plusieurs facteurs. D'une part la consommation a sensiblement baissé, et un grand nombre de commerçants se sont retrouvés dans une situation financière difficile, marquée par une perte sèche de leurs chiffres d'affaires, et par conséquent, l'absence d'une trésorerie qui leur permet de poursuivre leurs activités. Ils ont été contraints pour certains de baisser jusqu'à 50% des prix de leurs produits pour pouvoir écouler lentement leurs marchandises. Notamment dans l'alimentaire, la biscuiterie, l'habillement, et autres. Tandis que d'autres, ont opté pour toutes les solutions : évacuer leurs stocks avant la fin de l'année, quitte à grignoter quelques jours sur les dates de péremption qui sont arrivées à terme. Alors que la loi est claire, il est interdit de mettre en vente des produits périmés, quel que soit le prétexte.

Quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre ces dérives?

Il faut des actions et des efforts conjugués entre les pouvoirs et les citoyens. D'une part, il est évident qu'il y a lieu de renforcer les moyens et les outils de contrôle, au niveau des commerçants du détail, mais également au niveau des unités de production. Il faut instaurer des mesures fermes qui vont à l'encontre de ces pratiques, où on a vu des producteurs sortir des produits sur le marché, alors que leur péremption était à quelques jours. A titre d'exemple, on peut exiger du producteur de respecter cette date avec un effet d'un mois d'avance. Et ce dans le but de préserver la santé des consommateurs avant toute considération. D'autre part, les citoyens doivent redoubler de vigilance, et se poser des questions sur l'application de rabais important. C'est un signe de voir des produits baisser brusquement, trois fois de leurs prix. Normalement, cela devrait nous pousser au moins à vérifier les dates de péremption. Donc l'intervention des consommateurs est très importante dans la mesure où elle sonne l'alerte.

Comment voyez-vous le développement de cette situation, dans le cas où les effets de la pandémie se prolongent? On risque de voir le même phénomène s'accentuer en début d'année?

Effectivement, car il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, il y a les arrivages de nouveaux produits, qui sont dans la majorité conditionnés par des règles commerciales, où les commerçants sont obligés de se réapprovisionner, pour maintenir leurs activités, et préserver leurs fournisseurs. Ce qui les poussent à vouloir écouler leurs anciens stocks, mais ceci n'est pas une excuse pour frauder sur les dates de péremption, commettre des délits passibles de sanctions judiciaires. Par ailleurs, s'il existe des solutions pour ce problème sur le marché réel, toute la problématique reste posée lorsqu'il s'agit du marché informel. Ce qui explique en partie, la difficulté d'éradiquer la vente des produits périmés, du fait que leur vente est plus importante sur le marché parallèle. C'est une situation d'impasse, où le problème de l‘informel subsiste depuis des années, alors que des solutions existent, tel que l'exploitation des espaces perdus. Il y a plus de 30 000 locaux inexploités, des marchés couverts fermés et laissés en jachère, qui peuvent servir à abriter les commerces de gros et les distributeurs. Il s'agit en profondeur de régulation du marché, car cela ne sert pas à grand-chose de renforcer le contrôle, si ce dernier se limite uniquement au marché légal.

Quelles sont les actions que l'Anca prévoit pour lutter contre ces pratiques?

Il faut savoir qu'initialement les commerçants qui ont fait l'objet de sanctions de la part du contrôle pour leurs pratiques, ne sont pas autorisés à rejoindre l'association. Par ailleurs au niveau des wilayas, nous organisons chaque semestre des campagnes de sensibilisation, contre les contrefaçons et les produits périmés. Parallèlement, on propose continuellement des solutions pour éradiquer l'informel qui abrite ces pratiques. Ceci étant, les aides de l'Etat sont indispensables pour accompagner les travailleurs et les commerçants sinistrés par cette situation. Cependant, nous insistons auprès des producteurs algériens, à augmenter leur production. Car l'expérience de la pandémie, nous a montré que si nous jouissons d'une autosuffisance dans certains produits, tels que les fruits et légumes, nous sommes dépendants de l'importation pour beaucoup de produits. L'augmentation et la préservation de la production nationale, est indispensable, éviter de grandes pénuries, au cas où la situation sanitaire venait à se compliquer. La diversification de notre économie est la meilleure réponse à ces problèmes.

Entretien réalisé par