Le président de la République a identifié deux priorités pour le secteur de l’agriculture: le traitement définitif, dans un délai n’excédant pas six mois, de la question du manque de lait, à travers la mise en œuvre d’une politique de modernisation et de partenariat. Il a relevé, en outre, l’impératif de mettre en place une politique nationale de stockage de produits alimentaires afin de pallier les problèmes de commercialisation. «L’agriculture et l’industrie sont des piliers essentiels pour l’économie nationale», a-t-il indiqué. Il a souligné «l’impérative rupture avec les pratiques du passé en s’orientant vers de nouveaux modes de gestion du secteur adaptés aux besoins et spécificités de notre pays ».Evoquant l’agriculture saharienne et des montagnes, il a appelé « à l’encouragement des créneaux créateurs de richesse, tels l’arboriculture fruitière et l’apiculture, avec une réduction des prix pour que ces produits soient à la portée du citoyen». Il a instruit la création d’«un Institut de l’agriculture saharienne au Sud, qui aura pour mission la formation et l’encadrement dans ce type d’agriculture». Il a également mis l’accent sur «l’impératif de libérer le secteur de l’agriculture des entraves bureaucratiques». Par ailleurs, il a plaidé pour «l’encouragement de la production locale afin de réduire la facture d’importation». Il a ordonné également «un état des lieux du foncier agricole dans toutes les wilayas et l’accélération de la régularisation de la situation juridique des terrains ». Dans le même sillage, il a jugé « primordial de résoudre le problème d’irrigation, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud, en vue de l’augmentation des superficies irriguées à travers l’utilisation de moyens modernes». Par ailleurs, le Conseil des ministres a entendu une communication présentée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural sur le programme d’action du secteur pour la période quinquennale 2020-2024. Ce programme vise, à travers l’intégration de l’innovation, comme clé de la modernisation et du développement agricole, la construction d’une politique agricole durable, la consolidation et la promotion des actions à destination des populations rurales ainsi que la conservation et la valorisation du patrimoine forestier. Ce plan devrait se traduire, à l’horizon 2024, par l’accroissement de la production et sa valorisation intégrée, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les espaces fragiles montagneux, de la steppe et du Sahara, l’intégration agro-industrielle et la création de l’emploi.