Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté, ce matin à Alger, devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi modifiant le Code de procédure pénale qui vise la préservation des deniers publics, à travers la facilitation de la mise en mouvement de l'action publique et l'annulation des contraintes qui faisaient obstacles à la police judiciaire lors de l'accomplissement de ses missions. Zeghmati en a profité pour s’adresser à ses confrères, magistrats. Pour lui, « il est temps que le citoyen retrouve la confiance en sa justice ». Le garde des Sceaux renvoie la responsabilité de cette perte de confiance et de crédibilité aux juges eux- mêmes. « Car, il y a manque flagrant dans la formation », a-t-il déploré sans remettre en cause l’intégrité des magistrats. Néanmoins, il reconnaît l’existence de canard boiteux ainsi que du « piston » au sein de la justice algérienne. Il affirme , dans ce sens, vouloir restaurer la confiance des Algériens en leur justice en bannissant ce genre d’actes pour offrir une justice libre et indépendante.