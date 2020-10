Le président du Mouvement El Islah a animé, samedi dernier, un meeting à Batna. Il a soutenu dans ce contexte que «la réussite du rendez-vous du 1er novembre prochain «transférera l’Algérie vers une phase nouvelle».

Il a indiqué que «le message qu’il adresse, depuis Batna, à tous les Algériens et à toutes les Algériennes est de participer avec force au rendez-vous du 1er novembre, de voter oui pour le projet d’amendement de la Constitution et de participer, tous, à la construction du pays». «Nous avons l’intime conviction que l’Algérie nouvelle sera fidèle au legs des chouhada, à la Proclamation du 1er Novembre 1954 et aux sacrifices de tous les nationalistes loyaux», a-t-il dit, selon l’agence officielle.

Il faut dire qu’à l’instar d’autres, Filali Ghouini, dont la formation ne répond pas aux critères fixés par l’Autorité nationale indépendante des élections(Anie) , continue de mener la campagne en faveur du projet de l’amendement constitutionnel. Par ailleurs, d’autres chefs de micro-partis sont également autorisés à participer à la campagne référendaire.

Les partis politiques, faut-il le rappeler, ne disposant pas d’un groupe parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement ou de 10 sièges entre les deux chambres du Parlement ou des sièges au sein des Assemblées populaires locales dans au moins 25 wilayas, ne peuvent pas prendre part à cette campagne, menée exclusivement en faveur dudit texte. En outre, il a indiqué, au cours de ce meeting, animé à la salle de cinéma Annasr dans le cadre de la campagne référendaire que « durant cette phase, le projet de société contenu dans la Proclamation du 1er Novembre 1954 se concrétisera et les Algériens se consacreront ensuite à la bataille de la construction et à LA recomposition des institutions élues à travers des élections propres après lesquelles le dernier mot, la souveraineté et la décision reviendront au peuple».

Il a réitéré l’affirmation que «la nouvelle Constitution rassemblera tous les enfants d’Algérie et consolidera, plus que jamais, l’unité, les constantes nationales, l’identité et l’islam». Il a conclu son allocution en soutenant que l’Algérie, après le vote par «oui», en faveur de l’amendement constitutionnel «sera un espace plus vaste et plus juste, et aura besoin de nouvelles mentalités et de nouvelles pratiques ainsi que de la promotion de la véritable citoyenneté qui assure l’équilibre entre les droits et les devoirs».