L'épidémie du coronavirus progresse inexorablement et touche désormais plusieurs wilayas du pays. Les citoyens, qui s'informent principalement par l'entremise de l'audiovisuel et des réseaux sociaux, sont confrontés à un flot d'informations venant des pays occidentaux, dont l'écho médiatique arrose largement l'opinion nationale à travers la parabole et l'Internet. De fait, le citoyen algérien se retrouve autrement mieux informé sur l'état de propagation du virus en France, en Espagne et en Italie, que dans son propre pays. L'indigence de l'information sur le coronavirus dans sa version algérienne, donne l'étrange impression que l'Algérie est coupée du reste du monde. C'est, en effet, comme cela que les Algériens abordent le phénomène planétaire.

La comptabilité des victimes du virus participe à endormir l'opinion publique au lieu de l'alerter. Les Algériens en veulent même pour preuve que les quelque 48 cas recensés et les quatre morts ne représentent rien du tout devant les dizaines de milliers de malades qu'enregistrent les autres pays. Et à force de voir les chiffres chinois, français et italiens défiler en bas de leurs écrans de télévision, les Algériens pensent disposer d'une importante marge de sécurité.

La réalité est, au contraire, bien moins sécurisante. Et pour cause, il suffirait d'un seul cas pour déboucher sur une très grave épidémie un ou deux mois après la découverte du patient zéro. Cela a été constaté dans tous les pays, actuellement en butte à la maladie. Le propos n'est donc pas le nombre de malades, mais la présence même du virus dans les organismes humains qui se trouvent être ses meilleurs véhicules pour se démultiplier et ravager des régions entières.

En Algérie, il semble que l'information n'a pas bien circulé, en ce sens que les médias audiovisuels, publics et privés, n'ont pas axé leurs efforts de communication autour de la dangerosité même du virus, se contentant d'une simple compatibilité fournie par les autorités sanitaires du pays. La faille dans le système d'information, tient de l'absence d'un discours véritablement préventif. Et ce dernier ne doit pas être réduit à de simples spots télévisuels et radiophoniques. Les télévisions et les radios qui ont la possibilité d'entrer dans tous les foyers algériens et même communiquer directement avec eux, n'ont pas, à ce jour, engagé un véritable travail de sensibilisation. Or, l'efficacité de la lutte contre ce genre de maladie extrêmement contagieuse est fonction de la massification du message préventif. Ce dernier doit être multiforme, précis et matraqué à longueur de journée.

Toutes les chaînes de télévision doivent prendre part à cette mission de prévention. Le ministère de la Communication a, pour ce qui le concerne, tiré la sonnette d'alarme en convoquant les patrons de télévisions publiques et privées pour les amener à des postures plus offensives face au coronavirus. Il a d'ailleurs été décidé de réserver un important temps d'antenne à l'épidémie. Pour mieux combattre le coronavirus, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. A ce jour, les médias nationaux n'en font pas assez, ne sont pas assez imaginatifs dans le traitement de cette information capitale, ne considèrent pas l'épidémie comme un sujet dominant dans l'actualité nationale et ne donnent pas vraiment l'impression d'être véritablement concernés. Il faut que cela change, pour que le pays parvienne à éviter le stade 2 et 3 de l'épidémie, synonyme de confinement généralisé et les graves désagréments que cela suppose, en sus de la dégradation de la situation sociale et économique du pays. Il est vrai que pas mal de médecins prennent l'initiative de poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour alerter les citoyens, mais cela ne suffit pas. Il est urgent que l'offensive contre le risque que représente le coronavirus soit massive. Il faut que l'Algérie mette toutes ses armes médiatiques dans la bataille. Il faut faire comprendre aux Algériens que ce qui arrive en Europe nous arrivera fatalement, si nous ne prenons pas instamment nos précautions. Le message doit être limpide, fort et asséné très régulièrement. Les images que transmettent les télévisions étrangères ne produisent pas une réaction des Algériens à la hauteur du danger. Et c'est normal. Il faut que ce soit des Algériens qui parlent à leurs compatriotes, pour que ces derniers prennent réellement la mesure de la catastrophe sanitaire qui s'annonce.