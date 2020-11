L'Expression: Vous avez lancé un appel pour un plafonnement des prix des tests de dépistage contre le Covid-19. Pensez -vous que les tarifs actuels soient exagérés?

Hacène Menouar: Effectivement, nous avons appelé les autorités à plafonner les prix des analyses et des tests liés au coronavirus au niveau du secteur privé. Un appel qui a pour but de remettre de l'ordre afin que l'on n'ouvre pas la voie au commerce sur la santé des citoyens, notamment en ce moment «crucial» où le nombre de contaminations est en train d'exploser. Les laboratoires et autres centres d'imagerie médicale sont là pour soutenir le secteur public dans cette guerre contre le virus. Or, certains d'entre eux en ont fait, carrément du business. Pourtant, il s'agit là d'opérateurs qui sont censés marquer leur solidarité avec le reste du peuple. Mais il semble que nous faisons face aux mêmes comportements que ceux que l'on avait au début de cette crise avec la spéculation autour de la semoule. Dans ce cas, c'est pire puisque ces activités touchent directement à la santé des citoyens. Si on laisse aux laboratoires privés une liberté totale pour fixer les prix des moyens de dépistage, tels que les tests sanguins ou la PCR, on risque d'ouvrir la voie à un grand «souk» qui affectera négativement la stratégie de lutte contre le coronavirus. Surtout qu'avec la forte demande qui entoure ce type d'analyses, les choses pourraient empirer. On voit, d'ailleurs, actuellement, une grosse différence de prix entre un établissement et un autre.

Justement, comment expliquez-vous cette différence de prix?

Rien ne justifie cette différence de prix. Surtout qu'il ne s'agit pas de petits écarts, mais dans certains cas du double du prix. Comme je l'ai dit, certains en font un «business» des plus juteux. Ils usent même des techniques de marketing pour faire de la promotion. On a reçu des campagnes d'Emailing de la part de certains laboratoires qui nous proposent des PCR à 18 000 dinars, mais si c'est un achat groupé, de 10 personnes, ils nous le font à 13 000 dinars. Ce qui signifie qu'ils peuvent le faire facilement à ce prix. Alors pourquoi tant d'abus? Surtout qu'on a remarqué une variation des prix qui peut aller du simple au double. Ainsi, le prix de la PCR varie entre 12 000 dinars et 20 000 dinars, tandis que les tests sérologiques vont de 6 000 dinars à 1500 dinars. Cela alors que le prix du diagnostic par scanner est compris entre 6000 et 12 000 dinars. Comment peut-on justifier de telles différences? Cette situation est déraisonnable. Elle impacte directement les citoyens, qui, pour certains, ces centres privés sont la seule solution qui s'offre actuellement à eux. Il est donc impératif de réguler les choses. Surtout à la lumière de la baisse du pouvoir d'achat due à la crise économique.

Quelles solutions préconisez-vous?

Les propriétaires de ces centres doivent faire preuve d'un minimum de conscience citoyenne. Nous sommes en temps de guerre, tout le monde doit apporter sa contribution. Ce n'est pas l'heure de faire des affaires. L'Etat doit aussi jouer son rôle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Je pense, entre

autres, à la réquisition du matériel nécessaire à cette bataille, tels que les réactifs. Comme je l'ai dit, il est aussi primordial de plafonner les prix des tests. Il s'agit là d'une histoire de santé publique. Dans n'importe quel laboratoire du pays ou centre d'imagerie, les citoyens doivent payer le même prix. Il faut leur éviter les mauvaises surprises comme c'est le cas actuellement. Ces prix doivent être étudiés en fonction du pouvoir d'achat des citoyens, tout en permettant à ces cliniques d'être dans leurs frais. Il est aussi impératif d'aider les citoyens à pouvoir se protéger contre le coronavirus ou se faire dépister. La sécurité sociale est en faillite. Elle ne peut pas faire un tel effort, mais je suis de ceux qui ont préconisé la levée de certaines subventions, comme le pain qu'on gaspille tous les jours et mettre cet argent dans la subvention des analyses en raison de leur coût élevé afin qu'ils ne soient plus une lourde «charge» pour la personne atteinte de coronavirus Surtout à la lumière de la baisse du pouvoir d'achat due à la crise économique.

Ne pensez-vous pas que les prix des masques et gels hydro-alcooliques devraient eux aussi être plafonnés?

On n'arrête pas de dénoncer la spéculation faite autour des masques chirurgicaux. Dans le gros, ils sont vendus entre 15 et 18 dinars alors que le consommateur final ne les achète pas à moins de

50 dinars. Il y a un grand dysfonctionnement qui remet en cause toute la stratégie de lutte contre le Covid-19. À

50 dinars le masque, les Algériens ne peuvent pas les changer régulièrement. Ce qui met en danger leur santé. Où est le ministère du Commerce? Il a autorisé la vente de ces produits dans différents types de magasins, mais cela sans plafonner les prix, ni contrôler les vendeurs, ce qui a ouvert la porte à tous les dérapages...