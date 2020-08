L’auteur du drame n’était autre qu’un délinquant notoire, de la cité du 11 Décembre 1960 (ex-Jebanet Lihoud). Un quartier aussi populaire que chaud de la ville de Annaba, où le criminel imposait son diktat, le moins que l’on puisse qualifier de gang. Ainsi fut sanglant le premier jour de l’Aid El Adha à Annaba où un quinquagénaire a été froidement tué par un jeune de 29 ans. À coup de fusil harpon, l’auteur du crime a transpercé la gorge de sa victime, la laissant gisant, dans son sang, avant de prendre la fuite. Au motif de cet acte criminel, une tentative d’apaisement de la rixe entre l’auteur du crime et un autre jeune. Ce dernier a échappé à une mort certaine, n’était-ce l’intervention de la victime, car selon les informations apportées par les proches de l’assassin, celui-ci, lors d’une altercation, dont les raisons demeurent inconnues, a tenté de tuer à coups de sabre, un jeune de son quartier. Intervenant pour éviter le pire, le quinquagénaire est aspergé de gaz lacrymogène, suite à quoi il est aussitôt hospitalisé au CHU de Annaba, où il a reçu les soins nécessaires, sans se douter qu’un imminent retour l’attendait vers la morgue du même CHU. En effet, de retour, la victime comme à son habitude, s’est installée sur une chaise devant son domicile et d’un coup, elle voit revenir le criminel armé d’un fusil harpon. Arrivé à sa hauteur et sans la moindre hésitation, il lui tira une flèche à l’aide de son fusil harpon, lui transperçant la gorge pour ressortir par la nuque, ont rapporté des témoins oculaires. L’homme, âgé de 57 ans, rendit l’âme sur le coup, avant même l’arrivée des éléments de la Protection civile.