Il avait 23 ans et toute la vie devant lui mais un autre en a décidé autrement. Adel, appelons-le ainsi, a été froidement tué, au début du mois en cours. Il est mort sans jamais connaître la vérité. Ce jeune homme de Tébessa a été percuté volontairement par un automobiliste. La raison? Une dispute entre le conducteur criminel et le frère de la victime. L'automobiliste a décidé de se venger en écrasant le jeune frère de son rival. La scène s'est déroulée, selon la presse arabophone, au boulevard Houari Boumediene de la ville de Tébessa. Il était 18h30, lorsque le frère de Adel va se disputer avec un individu. Une heure après la bagarre, ce dernier, âgé de 24 ans, revient à bord de son véhicule devant le domicile de son adversaire où il aperçoit son jeune frère Adel qui venait de sortir. Il décide, sur un coup de tête, de l'écraser et fonce alors sur sa victime à grande vitesse. Sous la violence du choc, le jeune homme a été projeté à une vingtaine de mètres plus loin. Évacué en urgence à l'établissement hospitalier docteur Youcef Boutarfa de la ville, Adel n'a pas survécu à ses blessures. Comment peut-on se venger d'un homme en tuant un innocent? Déraisonnable, insensé et criminel a été le geste de l'assassin, car Adel n'avait rien fait. Il ne savait peut-être même pas que son frère s'était disputé ce jour-là. Il ne s'attendait sûrement pas à être assassiné. Mais la mort ne s'annonce pas... L'enquête diligentée et l'autopsie opérée ont permis aux enquêteurs d'arrêter le présumé meurtrier qui a été placé en détention provisoire, en attendant son procès.