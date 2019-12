Dix jours séparent les Algériens de l’élection présidentielle prévue le 12 du mois courant. 10 jours et l’Algérie pourrait peut-être connaître une nouvelle ère, tant espérée par les Algériens, qui sont sortis un certain 22 février exprimer leur ras-le-bol et revendiquer une République fondée sur la justice. 10 jours pour élire un nouveau président et tous les Algériens sont concernés, celui qui décline cette solution constitutionnelle subira tout simplement les conséquences du choix d’avoir refusé de participer à l’une des plus importantes échéances dans l’histoire du pays. Importante est une évidence et c’est le plus grand intérêt actuellement du Haut commandement de l’ANP qui a décidé d’accompagner le peuple. Dans ce cadre le ministère de la Défense nationale a publié, hier, un communiqué dans lequel il souligne clairement, « que le Haut commandement de l’Armée nationale populaire tient à la réussite de l’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre 2019, dans le respect total de la Constitution et des lois de la République». Il invite à ce titre toute sa composante issue du peuple à aller accomplir son devoir en tenue civile. Le Haut commandement insiste et exige ainsi la discrétion de ses personnels.

Le MDN souligne dans ce contexte que « les personnels militaires exerceront, en tenue civile, leur droit et devoir électoral, par voie directe, à l’instar de leurs concitoyens au niveau des bureaux de vote dans lesquels ils sont inscrits, à travers tout le territoire national, tandis que les personnels ne pouvant voter par voie directe, en raison des missions qui leur sont assignées, ils s’acquitteront de leur devoir électoral par procuration conformément à la loi organique des élections en vigueur». Le respect de la Constitution est impératif pouvions-nous comprendre et conclure des propos du communiqué du MDN qui présente ici la plus belle image de démocratie et la liberté d’expression pour ses éléments. Ces derniers sont donc appelés à accomplir leur droit de vote comme tout autre citoyen, comme indiqué dans la Constitution. Dans son communiqué, le MDN toujours à propos des modalités du vote des militaires prévient que « quant aux personnels militaires se trouvant au niveau des unités de campagne, ils exerceront leur droit électoral dans les bureaux de vote proches de leur lieu de travail, ou au niveau des bureaux de vote itinérants dédiés à cet effet au niveau des wilayas concernées par cette mesure». Dans un autre chapitre, le MDN exprimant les propos du Haut commandement convie ses personnels à exercer leur droit de vote en toute liberté et de choisir le candidat qui leur convient, «le Haut commandement de l’Armée nationale populaire souligne que les militaires sont libres de choisir le candidat qui répond à leurs propres convictions, lors de ces élections imprégnées des valeurs de démocratie, de transparence et d’intégrité, reflétant la volonté du peuple et son libre choix», a assuré le MDN. Ainsi, celui qui doute encore que les prémices de la démocratie sont loin d’être un acquis devrait, en un mot, réfléchir avant de parler. Cela confirme également les propos tant répétés par le général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense que l’ANP ne soutient aucun candidat. Dans le même ordre d’idées et pour ce droit électoral des Algériens, le MDN a tenu à rappeler «prendre toutes les mesures sécuritaires à même de permettre au peuple algérien d’accomplir ce devoir national dans un climat de quiétude et de sérénité». Plus l’élection approche, plus la situation se dénoue et devient moins sombre.