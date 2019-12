Abdelmadjid Tebboune prêtera serment avant la fin de cette semaine, a annoncé la Télévision nationale précisant que la cérémonie d’investiture se déroulera au palais d’El Mouradia. C’est ce que prévoit la Constitution qui stipule dans son article 89 que «le président de la République nouvellement élu, prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment ».

Donné vainqueur par le scrutin du 12 décembre 2019, avec plus des 58 ,15% des voix, Abdelmadjid Tebboune entamera ses fonctions de président dès le début de la semaine prochaine.

Lors de sa première conférence de presse, en tant que nouveau président de la République, Abdelmadjib Tebboune a déclaré que les consultations pour nommer le nouveau gouvernement, sont en cours. Il a assuré qu’elles répondront à la volonté de changement, portée par le peuple depuis le 22 février dernier. Il n’a pas manqué, à cette occasion, d’affirmer également vouloir aller vers un dialogue national, avec l’ensemble de la scène politique, y compris le Hirak.

Le huitième président algérien a lancé un appel direct aux contestataires qui continuent de manifester chaque vendredi. «Je m’adresse directement au Hirak que j’ai, à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main, afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie», avait dit le nouveau locataire d’El Mouradia, ajoutant «il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance.»

Abdelmadjid Tebboune a promis d’œuvrer avec «toutes les parties pour tourner la page du passé et entamer celle de la nouvelle République, avec un nouvel esprit et une nouvelle approche».

En ce qui concerne les premiers chantiers sur lesquels il planchera Abdelmadjid Tebboune a dévoilé que ces derniers concerneront le volet juridique. Il promettra non seulement une nouvelle Constitution mais aussi l’amendement de plusieurs texte de lois.

A noter que sur la scène politique mondiale, la victoire de Adelmadjid Tebboune, semble être accueillie positivement.

Les messages de félicitations affluent, que ce soit de la part de ses homologues arabes à l’instar de Abdel Fattah al-Sissi ou encore des chefs d’Etat occidentaux comme ceux de la Russie ou encore les Etats-Unis d’Amérique et l’ Espagne.