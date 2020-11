On rêvait tous d'élire cet homme parfait, cette personne qui savait se battre pour tout le peuple algérien. Il a traversé toutes les épreuves difficiles. De la Guerre de Libération nationale aux détentions arbitraires au lendemain de l'indépendance, au Mouvement populaire jusqu'à sa dernière détention en juin 2019. Feu commandant Bouregaâ n'a jamais cessé de se battre et de militer pour la dignité du citoyen algérien. On l'imaginait «le président» d'honneur idéal du Hirak.

Celui qui fait passer son peuple en premier, le peuple lui fera nécessairement confiance. Le défunt Lakhdar Bouregaâ a toujours été là pour les Algériens dans les périodes les plus difficiles. Il avait une fille qui savait écouter aussi et un garçon qui savait ouvrir les portes de la contestation...

Dans l'esprit de tous les Algériens, cet homme représentait à la fois l'Histoire et l'espoir. Mais l'Histoire a repris ce qu'elle lui a donné depuis l'enfance. Elle a repris toute l'Histoire, de ce à quoi le peuple aspire depuis l'enfance. Elle a bâti tout un scénario, imaginant comment elle viendra réparer les fêlures et rendre peut-être un jour l'équilibre. Le destin des grands hommes crée des listes, des règles et des attentes. Le commandant Bouregaâ s'est dit: « Attendre le bon moment, sans jamais se contenter de moins»... tant il aimait son pays. Sans se laisser charmer par le pouvoir, ni par les hommes qui l'ont usurpé. Bouregaâ était quelqu'un que des hommes aveuglés, ligotés, assoiffés par le pouvoir ne mériteraient pas.

Repose en Paix commandant!