Les navires marchands de gros tonnage accosteront, dès 2021, dans le terminal à conteneurs d'Oran, celui-ci, vu les travaux d'avancement estimés à 95%, sera livré le premier trimestre de la même année, 2021. Inscrit dans le cadre de la participation algérienne au programme Medamos (Mediterranean motorways of the sea) ou encore «Autoroutes de la mer en Méditerranée» portant sur le trafic maritime des deux rives de la Méditerranée, le projet d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran, devait, selon les premières prévisions, être livré au cours du premier semestre 2017. Les travaux ont été lancés le mois de juin 2014. Le projet porte essentiellement sur l'amélioration du rendement des liens maritimes avec les autres ports du pourtour méditerranéen. D'une superficie de 23 ha, le port d'Oran passera donc à la vitesse supérieure dans ses activités en traitant plus de 1,2 million de conteneurs par an, tout en permettant l'accostage des navires marchands de gros tonnage. «Une fois réceptionné, l'ouvrage permettra au port d'Oran de jouer un rôle important et d'égaler sur le plan commercial les autres structures portuaires du Bassin méditerranéen», a-t-on indiqué. Le chantier d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran, qui est doté d'une enveloppe budgétaire de 12 milliards DA, a été confié au Groupement China Harbour Engineering et à l'EPE Meditram (Algérie) à l'effet de combler le déficit en matière d'infrastructures de traitement et d'entreposage des conteneurs. Ainsi donc, le port d'Oran a été intégré avec celui de Béjaïa comme infrastructure pilote devant augmenter et varier les capacités spécifiques en matière d'accueil des car-ferries et d'accostage et d'entreposage des navires marchands à conteneurs, de débarquement des containers et assurer, dans les normes, un bon accueil des passagers, surtout durant la saison estivale. Toutes ces opérations permettront à l'Entreprise portuaire d'Oran, classée deuxième sur le plan commercial à l'échelle du pays, de jouer un rôle important dans l'évolution du trafic maritime sur le plan régional, à l'image des autres structures portuaires du Bassin méditerranéen.