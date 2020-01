Emoi et désolation. Tels sont les signes qui ont marqué les visages, en larmes, des habitants dans la localité d’El Karma, commune située dans le sud-ouest de la wilaya d’Oran. Et pour cause, un trentenaire a tué froidement sa femme en lui assénant plusieurs coups de couteau, dans plusieurs parties de son corps, avant que celle-ci ne tombe, perde connaissance et cède aux intenses douleurs après avoir été vidée de tout son sang. Et ce n’est pas tout ! Le tueur est allé encore plus loin dans sa violence en agressant son beau-frère de plusieurs coups de couteau, lui ayant valu une évacuation en urgence vers l’hôpital docteur Benzerdjeb où il a été admis dans le service de réanimation. Le voisin des deux victimes a connu le même sort, le tueur s’en étant pris à lui, en l’attaquant à l’aide d’un couteau, lui lacérant plusieurs parties de son corps, alors que ce dernier avait tenté de bonne foi de dissiper l’altercation ayant vite fait de tourner au vinaigre. Le voisin a été sérieusement blessé et transféré lui aussi aux urgences de l’hôpital du Plateau où il a été admis en soins intensifs, avant qu’il ne soit gardé en observation vu les blessures importantes dont il a été victime, notamment au niveau de la cage thoracique. Alertés, les enquêteurs se sont aussitôt rendus sur les lieux, ont arrêté le tueur et ouvert la première note d’information, portant le sceau d’un crime, identique aux films d’actions hollywoodiens. Cette scène d’un crime parfait s’est déroulée au domicile du couple, le tueur et sa défunte femme. Une altercation qui s’est, du coup, transformée en cris hystériques avant que le mari ne perde la raison en s’en prenant violemment à sa femme à coups de couteau, puis en s’attaquant à son beau frère avant de s’en prendre au voisin qui avait tenté, le pauvre malheureux, de calmer les esprits en intervenant.