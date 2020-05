Il l'a sûrement porté sur ses épaules lorsqu'il était jeune, pris dans ses bras pour le caresser avec affection. Qui ne l'a pas fait avec son neveu? Même lui, l'oncle meurtrier qui, dans un moment de colère noire, n'a pas hésité à mettre fin à la vie de l'un des siens. Cela s'est passé, la semaine dernière à Boumarouan, dans la commune d'El Aïch, wilaya de Bordj Bou Arréridj. L'oncle et son neveu discutaient tranquillement avant de s'accrocher à propos d'une parcelle de terrain issue de l'héritage familial. Il s'agissait là d'un vieux différend qui revenait à chaque fois entre les deux hommes, mais cette fois-ci l'oncle était entré dans une rage indescriptible qui a fini par l'aveugler et lui faire oublier tous ces moments de bonheur qu'il a partagés avec son neveu et ce lien du sang qui les lie. Sans réfléchir, il va prendre son fusil de chasse, place le jeune d'une trentaine d'années dans son viseur et ouvre le feu. Le trentenaire s'écroule de tout son poids. Il trouve la mort sur le coup. Son assaillant s'est retranché dans une forêt d'à côté. Mais il a été très vite retrouvé pas les éléments de la Gendarmerie nationale qui ont investi les lieux et enclenché une vaste opération de recherches. Cette famille a été donc doublement endeuillée. Elle a accompagné le premier de ses enfants à sa dernière demeure et a vu le second être placé derrière les barreaux. La parcelle de terrain? Elle est toujours au même endroit.