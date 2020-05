Lors de sa visite qui le conduira à Constantine cette fois-ci, le ministre du Commerce Kamel Rezig a assuré que le registre du commerce prendra 24 heures pour être remis à son demandeur. Ce dernier a aussi précisé que le demandeur peut ne pas se déplacer et le retirer à partir de chez lui. Tout peut se faire par le réseau Internet. Il ajoute dans ce même contexte que la durée de 24 heures est provisoire et sera revue à la baisse pour atteindre

4 heures maximum. Par ailleurs et lors de sa visite dans un marché de fruits et légumes, le ministre a déclaré à propos de la marge bénéficiaire des commerçants de gros et du détail qu'elle sera rectifiée et révisée car, a estimé le ministre, ce n'est pas normal qu'elle dépasse de loin celle de l'agriculteur. Il a promis aussi de revenir après l'Aïd vers les commerçants des viandes rouge et blanche pour exiger des comptes et que la facture doit être affichée, soit une obligation et que toute infraction sera punie et le registre du commerce retiré.

Le ministre qui s'est relancé à la nouvelle ville Ali Mendjeli en compagnie du ministre de la Poste, pour visiter la Chambre de commerce, mais aussi le centre commercial Ritege, a estimé que les prix affichés sont plus ou moins abordables contrairement aux prix des fruits et légumes du centre-ville, de la rue Messaoud-Boudjriou ex-Saint-Jean, lesquels dépassent les montants raisonnables. Dans ce contexte, il a donné des instructions strictes au directeur de la Chambre de commerce de prendre en charge ce problème qui doit être réglé dans les plus brefs délais. Concernant les indemnisations pour les commerçants contraints de fermer leurs commerces à cause de la crise sanitaire, le ministre a estimé qu'il est trop tôt pour en discuter et anticiper la problématique, ce qui ne réglera pas la situation. Le contexte devrait, a-t-il assuré, être abordé après le Covid-19. Plutôt satisfait de la disponibilité des produits de grande consommation, le ministre a souligné que la présence du ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar répond à une démarche de coopération relative à la généralisation de l'usage de la carte électronique pour le payement. Pour Rezig cela va régler pas mal de problèmes des commerçants qui n'auront plus à utiliser de l'argent liquide pour leurs opérations commerciales.

Il a précisé que d'ici 5 ans, cette démarche devrait atteindre 70% des commerçants. L'opération se fait en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications comme pour les registres du commerce électronique. Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications, comptant sur cette coopération, abordera le sujet de la modernisation des réseaux Internet considérant que les moyens actuellement utilisés à Constantine sont très anciens.

à ce titre, il a affirmé qu'après plusieurs plaintes le réseau doit répondre aux normes universelles comme partout dans le monde pour permettre aux abonnés un débit respectable. Très sûr des compétences des équipes désignées pour cette mission, le ministre a souligné que le défi sera relevé. Il notera aussi que ce n'est pas possible qu'en 2020 les écoles ne soient pas liées aux réseaux Internet et que si on veut un enseignement moderne les choses doivent changer pour le bien des enfants. Reste à trouver les mécanismes et moyens de payement.