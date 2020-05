Ce qui n'était qu'un sujet à polémique sur les réseaux sociaux a vite fait de prendre une toute autre tournure avec la réaction d'Alger. En rappelant «immédiatement» son ambassadeur en France pour «consultations», Alger a exprimé son haut mécontentement après la diffusion de deux documentaires sur les chaînes publiques françaises. Mais est-ce un simple orage de printemps, de légères tensions d'ordre médiatique ou une réelle crise diplomatique? Ce qui est certain, c'est qu'Alger estime nécessaire une «explication» claire entre les deux pays. En effet, c'est avec des termes virulents que le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rappel de l'ambassadeur tout en dénonçant «le caractère récurrent des programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et La Chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d'expression» mais qui «sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'Armée nationale populaire (ANP)». Le département de Sabri Boukadoum a fait état d' «inimitié», de «rancoeur» et d'«intentions malveillantes» vis-à-vis de l'Algérie de la part de certains milieux qui cherchent à nuire aux relations entre les deux pays. «Cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancoeur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et ce dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concession ou de marchandage», a affirmé le communiqué des Affaires étrangères avant de conclure que «pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultations son ambassadeur en France». Il s'agit là d'un énième épisode de tensions entre Paris et Alger. Dernièrement, l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères après l'intervention du chercheur Francis Ghilès lors d'un direct sur la chaîne d'information France 24. Mais le rappel d'ambassadeur se situe un cran au-dessus de la convocation de l'ambassadeur du pays et la dernière fois que l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris c'était en 1995 à la suite d'une initiative du président François Mitterrand d'organiser une conférence sur l'Algérie sous l'égide de l'Union européenne.