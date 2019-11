Il y a exactement neuf ans, jour pour jours, tombait sous des balles assassines, à Aghribs, dans la wilaya de Tizi Ouzou, l’entrepreneur Hand Slimana. Un émouvant hommage lui sera rendu, ce matin à Bouhlalou, sur la route menant d’Aghribs à Azazga, lieu même de son assassinat, où une statue est érigée à sa mémoire. Comme chaque année en pareille date, une gerbe de fleurs sera déposée après une minute de silence, les amis de Hand et sa famille se dirigeront ensuite au cimetière pour se recueillir encore une fois sur la tombe du défunt.

Hand n’était pas un simple entrepreneur avide de gain et aveuglé par la richesse. Sa générosité n’avait pas d’égal. Il était un homme de bien, de solidarité et de partage. Il avait le cœur sur la main et la main tendue aux pauvres et aux nécessiteux. Dans la discrétion la plus totale, Hand distribuait par camions de la semoule et autres denrées alimentaires aux pauvres pour qui il était un frère, un père, un ami avant d’être le patron. C’est dans la dignité que ses frères perpétuent cet héritage de bonté et d’humanisme.

Pour ceux qui suivent l’actualité régionale en Kabylie, il y a bien un avant et un après Hand Slimana. Cette affaire a suscité colère et émoi en Kabylie qui, dans un élan de solidarisé, s’est mobilisé pour dire basta au diktat de ces semeurs de la mort parmi les entrepreneurs de la région. Ils ont semé la mort et la psychose au point d’essorer carrément la région de créateurs de richesses. Au moins 71 opérateurs économiques ont dû plier bagage et fermer leurs entreprises pour aller s’installer dans d’autres wilayas. Un drame humain doublé d’une catastrophe économique. C’est autant d’emplois perdus pour une région pauvre et où le chômage galopait.

Il y a un avant et un après, en termes de mobilisations mais aussi par la main lourde de la justice face aux criminels reconnus en tant que tels. L’affaire Slimana a ébranlé toute la Kabylie. C’était la nuit du 14 novembre 2010 vers 22 h au lieu- dit Bouhlalou, sur la route menant d’Aghribs à Azazga, au nord-est de Tizi Ouzou, Hand est tombé en martyr alors qu ‘il tentait de résister à ses ravisseurs qui allaient le kidnapper. Il succombera deux jours plus tard à ses blessures. Il venait de boucler ses 48 ans le jour des faits. La nouvelle est tombée tel un couperet. Hand a été inhumé au cimetière de son village natal, Imekhlef, dans la commune d’Aghribs, en présence de milliers de citoyens venus rendre hommage à cet homme qui ne s’est pas laissé faire devant des ravisseurs armés jusqu’aux dents.C´est l´histoire du 57e enlèvement en Kabylie. L’affaire a été prise en main par la justice le 7 février 2011. Une action magistrale a été alors réalisée par les services de sécurité qui ont opéré un vaste coup de filet dans les milieux du grand banditisme en Kabylie, qui a révélé que l’opération qui a coûté la vie à Hand Slimana est l’œuvre de criminels.

Le 19 juin 2012, pas moins de 14 accusés ont été appelés à la barre pour répondre non seulement aux questions du juge et du procureur, mais aussi à leurs 41 victimes, 11 témoins et, à travers eux, à toute la population qu’ils ont terrorisée des années durant. Ils sont impliqués dans pas moins de 19 affaires criminelles dont trois affaires de kidnapping.

Le tribunal de Tizi Ouzou a administré une leçon de justice à ceux qui doutaient de sa rigueur. Huit peines capitales ont été prononcées, cinq condamnations à mort ainsi que 5 et 3 ans de prison ferme à l’encontre des autres mis en cause. Soulagement pour la famille Slimana qui fera enfin son deuil. Hand est entré dans l’Histoire et ses assassins rentrent en prison. A chacun sa destinée…