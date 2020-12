Exprimant sa démarche quant à la gestion de la fiscalité communale, le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmaârouf, a, lors de l'émission L'invité de la rédaction sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, relevé les défaillances qui frappent les communes du pays en matière de recouvrement de la fiscalité et la méthode suivie depuis longtemps en la matière.

Dans ce sens, le président de la Cour des comptes a précisé qu'il est «nécessaire pour les collectivités locales, notamment en cette période de crise, de s'éveiller à la maîtrise des droits et taxes qui relèvent de l'attribution stricte de la commune et non de l'Etat ou de ses démembrements en utilisant toutes les voies et moyens pour améliorer leurs ressources», a-t-il souligné.

Cette intervention du premier responsable de la Cour des comptes se veut comme une alerte en matière de gestion de ce volet important inhérent au recouvrement de la recette fiscale en situation de crise que traverse le pays.

À ce propos, Abdelkader Benmaârouf s'est focalisé sur le contrôle que mènent ses ser-vices en la matière en indiquant que «la maîtrise d'un certain nombre de droits et taxes spécifiques que la commune détermine et recouvre, sont fortement négligés. Beaucoup de communes ont des instruments qu'elles peuvent utiliser de façon rigoureuse pour améliorer leurs ressources budgétaires qu'elles négligent», a-t-il mentionné.

Quant aux rapports et réserves émis par l'instance concernée, le président de la Cour des comptes a rappelé que «contrairement à ce qu'on pense, la Cour n'a jamais cessé ses activités. Chaque année, un programme de contrôle et une stratégie de développement du réseau de la Cour des comptes sont fixés. Et plusieurs mesures sont prises pour que la Cour des comptes réponde aux meilleurs critères internationaux d'une institution supérieure de contrôle des finances publiques», a-t-il précisé.

Pour mieux contrôler les finances publiques, le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmaârouf, a précisé «qu'un programme de formation de la ressource humaine depuis plus de 10 ans, constitue une tâche prioritaire. Nous avons rajeuni le personnel de la Cour des comptes.

Deux concours de recrutement ont été organisés, un troisième le sera courant janvier. Jusqu'à aujourd'hui, 110 jeunes auditeurs et vérificateurs ont été recrutés», a souligné le président de la Cour des comptes.

Il a, en outre, étayé la gestion de certains dossiers spécifiques qui verront leur finalité dans les tribunaux de par le caractère pénal qu'ils revêtent. À ce propos, le président de la Cour des comptes a signalé que «des rapports spécifiques sont élaborés et transmis à la justice lorsque des faits sont susceptibles de répondre à une qualification pénale», et d'ajouter «18 arrêts ont été rendus par la chambre de discipline budgétaire et financière, prononcés à l'encontre des ordonnateurs et des responsables des entités publiques, qui ont agi en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'utilisation et la gestion des fonds et des moyens matériels publics, notamment concernant la gestion des Assemblées populaires communales et des établissements publics locaux», a rappelé Abdelkader Benmaârouf.

Le président de la Cour des comptes a précisé aussi que 870 opérations de contrôle ont été effectuées durant l'année 2018. Dans le même sillage, Abdelkader Benmaârouf a indiqué que «la production de ces rapports a été le fruit de l'engagement de 874 opérations de contrôle, sur les 889 opérations inscrites, soit un taux d'engagement de 98%, selon le document. Ces opérations se décomposent, en 659 apurements des comptes, 121 contrôles organiques de la qualité de gestion, 33 contrôles thématiques et 61 contrôles relatifs à Aplrb.

Ces opérations couvrent aussi bien le secteur administratif régi par les règles de la comptabilité publique (ministères, institutions nationales, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif..) que le secteur économique régi par la législation et la comptabilité commerciale (entreprises publiques économiques, établissements publics à caractère industriel et commercial...)», a-t-il conclu.